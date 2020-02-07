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Подозреваемого в поджоге авто львовской журналистки отправили под домашний арест

Новости » Общество     07.02.2020 - 18:55
Подозреваемого в поджоге авто львовской журналистки отправили под домашний арест
Фото: сгоревший автомобиль (lv.npu.gov.ua)

Подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом

Подозреваемого в поджоге автомобиля львовской журналистки, 19-летнего студента "Львовской политехники", взяли под домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что 7 февраля, Галицкий районный суд избрал меру пресечения 19-летнему студенту, которого подозревают в поджоге авто, а именно он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Ранее стали известны подробности поджога авто журналистки во Львове. Подозреваемый оказался 19-летним студентом "Львовской политехники". По словам первого заместителя прокурора Львовской области Олега Капитулы, подозреваемый увидел, что после совершения им этого события оно получило огласку, резонанс. Он испугался и срочно уехал в Одессу для того, чтобы скрыться от правоохранителей. Более того, он неоднократно менял одежду, еще находясь во Львове. Но испугался, уехал в Одессу. И в одном из отелей снимал там номер.

Напомним, в ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег "Мицубиси Кольт" журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога авто местной журналистки. Сообщалось, что правоохранители проверяют версию поджога через профессиональную деятельность.

Как сообщало РБК-Украина, полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки.

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