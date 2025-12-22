Штрафи за українські водійські права в ЄС? У МЗС пояснили, коли обмін не обов'язковий

Кому зараз обмінювати українські права на місцеві не обов'язково

У Департаменті консульської служби МЗС розповіли, що останнім часом отримують звернення від громадян України щодо штрафів у деяких країнах Європейського Союзу за користування українськими водійськими посвідченнями - без обміну на місцеві.

"Ми отримали офіційне роз'яснення від Європейської Комісії", - поділились у відомстві.

Так, громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями:

без обов'язкового обміну;

впродовж усього періоду дії цього захисту.

Наголошується, що ці правила "є обов'язковими для всіх країн ЄС і застосовуються безпосередньо".

"Європейська Комісія також планує додатково поінформувати країни Європейського Союзу для однакового застосування правил", - додали у консульській службі.

Насамкінець українцям нагадали, що тимчасовий захист для наших громадян було продовжено до 4 березня 2027 року.

"Рекомендуємо завжди мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту", - підсумували у МЗС.

Публікація Департаменту консульської служби МЗС (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Основне про тимчасовий захист українців у ЄС

Тимчасовий захист для українців у країнах Європейського Союзу було запроваджено в березні 2022 року - після початку повномасштабної війни Росії проти України. Пізніше його неодноразово продовжували.

Згідно з даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб. Передбачається, що до кінця 2025 року ця цифра може зменшитись до 4,1 млн осіб, а до кінця 2026 року - до 3,8 млн осіб.

16 вересня 2025 року Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців.

У документі зазначається, зокрема, що тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

Крім того, план для українських біженців із 2027 року розрахований на поетапний перехід до легального проживання або ж повернення додому.