ЄС розробив план для українських біженців із 2027 року: повернення додому або легалізація

Євросоюз готує правила завершення тимчасового захисту для українців. План розрахований на поетапний перехід до легального проживання або повернення додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації Ради ЄС.

Тимчасовий захист до 2027 року

У документі йдеться, що тимчасовий захист для українців у країнах Євросоюзу діє до 4 березня 2027 року. Цей статус було запроваджено в березні 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України, його кілька разів продовжували.

Рада ЄС зазначає, що захист має тимчасовий характер, тому необхідно заздалегідь підготувати умови для його завершення. План передбачає плавний і координований перехід, що враховує як можливості України, так і потреби біженців.

Перехід до інших видів проживання

У документі йдеться про те, що багато українців уже інтегрувалися в країнах ЄС, вивчили мови, влаштувалися на роботу і віддали дітей до шкіл. Влада країн-членів має створювати можливості для переходу таких людей на національні дозволи на проживання.

Йдеться про посвідки на проживання на підставі працевлаштування, навчання, наукових досліджень, сімейних обставин або інших причин. ЄС рекомендує надавати біженцям повну інформацію про права та переваги цих статусів.

Добровільне повернення в Україну

ЄС наголошує, що повернення в Україну має відбуватися поступово і добровільно. Для цього будуть розроблені спеціальні програми, в яких пріоритет віддається підтримці реінтеграції в громади на території України.

Програми мають включати допомогу в пошуку житла, доступ до медичних послуг та базової інфраструктури. Фінансування таких ініціатив може здійснюватися коштом фондів ЄС та за підтримки міжнародних організацій.

Підтримка сім'ї та дітей

Для українців із дітьми передбачено особливі умови. Якщо дитина відвідує школу в одній із країн ЄС, батьки зможуть залишитися до закінчення навчального року.

Також окрему увагу буде приділено людям з особливими потребами. Їхнє легальне проживання в ЄС буде продовжено до моменту, коли Україна зможе надати необхідну підтримку.

Інформаційні центри та координація

Для інформування біженців про можливості переходу на інші статуси та про програми повернення планується використовувати так звані Unity Hubs. Там будуть доступні консультації та роз'яснювальні матеріали.

Координація дій між країнами ЄС та Україною відбуватиметься в рамках спеціальних платформ. Євросоюз наголошує на необхідності єдиного підходу, щоб уникнути перевантаження національних систем і забезпечити справедливий розподіл відповідальності.