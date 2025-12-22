ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Штрафи за українські водійські права в ЄС? У МЗС пояснили, коли обмін не обов'язковий

Понеділок 22 грудня 2025 16:20
UA EN RU
Штрафи за українські водійські права в ЄС? У МЗС пояснили, коли обмін не обов'язковий За українське посвідчення водія в ЄС дехто отримує штрафи (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Останнім часом громадяни України почали звертатись до Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ через штрафи у деяких країнах ЄС за користування водійськими посвідченнями без обміну на місцеві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

Кому зараз обмінювати українські права на місцеві не обов'язково

У Департаменті консульської служби МЗС розповіли, що останнім часом отримують звернення від громадян України щодо штрафів у деяких країнах Європейського Союзу за користування українськими водійськими посвідченнями - без обміну на місцеві.

"Ми отримали офіційне роз'яснення від Європейської Комісії", - поділились у відомстві.

Так, громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями:

  • без обов'язкового обміну;
  • впродовж усього періоду дії цього захисту.

Наголошується, що ці правила "є обов'язковими для всіх країн ЄС і застосовуються безпосередньо".

"Європейська Комісія також планує додатково поінформувати країни Європейського Союзу для однакового застосування правил", - додали у консульській службі.

Насамкінець українцям нагадали, що тимчасовий захист для наших громадян було продовжено до 4 березня 2027 року.

"Рекомендуємо завжди мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту", - підсумували у МЗС.

Штрафи за українські водійські права в ЄС? У МЗС пояснили, коли обмін не обов'язковийПублікація Департаменту консульської служби МЗС (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Основне про тимчасовий захист українців у ЄС

Тимчасовий захист для українців у країнах Європейського Союзу було запроваджено в березні 2022 року - після початку повномасштабної війни Росії проти України. Пізніше його неодноразово продовжували.

Згідно з даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб. Передбачається, що до кінця 2025 року ця цифра може зменшитись до 4,1 млн осіб, а до кінця 2026 року - до 3,8 млн осіб.

16 вересня 2025 року Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців.

У документі зазначається, зокрема, що тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

Крім того, план для українських біженців із 2027 року розрахований на поетапний перехід до легального проживання або ж повернення додому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в яких країнах світу обмінюють українські права на іноземні без іспитів.

Крім того, ми розповідали, в яких країнах можна їздити за кермом з українським посвідченням водія та як за потреби оформити міжнародне посвідчення водія (швидко та без іспитів).

Читайте також, хто і як узгоджує завершення тимчасового захисту українців в ЄС.

