Штрафы за украинские водительские права в ЕС? В МИД объяснили, когда обмен не обязателен
В последнее время граждане Украины начали обращаться в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел из-за штрафов в некоторых странах ЕС за пользование водительскими удостоверениями без обмена на местные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД в Facebook.
Кому сейчас обменивать украинские права на местные не обязательно
В Департаменте консульской службы МИД рассказали, что в последнее время получают обращения от граждан Украины насчет штрафов в некоторых странах Европейского Союза за пользование украинскими водительскими удостоверениями - без обмена на местные.
"Мы получили официальное разъяснение от Европейской Комиссии", - поделились в ведомстве.
Так, граждане Украины, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями:
- без обязательного обмена;
- в течение всего периода действия этой защиты.
Подчеркивается, что эти правила "являются обязательными для всех стран ЕС и применяются непосредственно".
"Европейская Комиссия также планирует дополнительно проинформировать страны Европейского Союза для одинакового применения правил", - добавили в консульской службе.
В завершение украинцам напомнили, что временная защита для наших граждан была продлена до 4 марта 2027 года.
"Рекомендуем всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты", - подытожили в МИД.
Публикация Департамента консульской службы МИД (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)
Основное о временной защите украинцев в ЕС
Временная защита для украинцев в странах Европейского Союза была введена в марте 2022 года - после начала полномасштабной войны России против Украины. Позже ее неоднократно продлевали.
Согласно данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек. Предполагается, что к концу 2025 года эта цифра может уменьшиться до 4,1 млн человек, а к концу 2026 года - до 3,8 млн человек.
16 сентября 2025 года Совет Европейского Союза принял рекомендации для стран-членов насчет возвращения, реинтеграции и изменения официального статуса временной защиты для украинцев.
В документе отмечается, в частности, что временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года.
Кроме того, план для украинских беженцев с 2027 года рассчитан на поэтапный переход к легальному проживанию или возвращению домой.
