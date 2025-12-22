ua en ru
Штрафы за украинские водительские права в ЕС? В МИД объяснили, когда обмен не обязателен

Понедельник 22 декабря 2025 16:20
Штрафы за украинские водительские права в ЕС? В МИД объяснили, когда обмен не обязателен За украинское водительское удостоверение в ЕС некоторые получают штрафы (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В последнее время граждане Украины начали обращаться в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел из-за штрафов в некоторых странах ЕС за пользование водительскими удостоверениями без обмена на местные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД в Facebook.

Кому сейчас обменивать украинские права на местные не обязательно

В Департаменте консульской службы МИД рассказали, что в последнее время получают обращения от граждан Украины насчет штрафов в некоторых странах Европейского Союза за пользование украинскими водительскими удостоверениями - без обмена на местные.

"Мы получили официальное разъяснение от Европейской Комиссии", - поделились в ведомстве.

Так, граждане Украины, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями:

  • без обязательного обмена;
  • в течение всего периода действия этой защиты.

Подчеркивается, что эти правила "являются обязательными для всех стран ЕС и применяются непосредственно".

"Европейская Комиссия также планирует дополнительно проинформировать страны Европейского Союза для одинакового применения правил", - добавили в консульской службе.

В завершение украинцам напомнили, что временная защита для наших граждан была продлена до 4 марта 2027 года.

"Рекомендуем всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты", - подытожили в МИД.

Штрафы за украинские водительские права в ЕС? В МИД объяснили, когда обмен не обязателенПубликация Департамента консульской службы МИД (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Основное о временной защите украинцев в ЕС

Временная защита для украинцев в странах Европейского Союза была введена в марте 2022 года - после начала полномасштабной войны России против Украины. Позже ее неоднократно продлевали.

Согласно данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек. Предполагается, что к концу 2025 года эта цифра может уменьшиться до 4,1 млн человек, а к концу 2026 года - до 3,8 млн человек.

16 сентября 2025 года Совет Европейского Союза принял рекомендации для стран-членов насчет возвращения, реинтеграции и изменения официального статуса временной защиты для украинцев.

В документе отмечается, в частности, что временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года.

Кроме того, план для украинских беженцев с 2027 года рассчитан на поэтапный переход к легальному проживанию или возвращению домой.

Напомним, ранее мы сообщали, в каких странах мира обменивают украинские права на иностранные без экзаменов.

Кроме того, мы рассказывали, в каких странах можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением и как при необходимости оформить международное водительское удостоверение (быстро и без экзаменов).

Читайте также, кто и как согласовывает завершение временной защиты украинцев в ЕС.

