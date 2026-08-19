Штрафы и изъятие прав: новые наказания для "гонщиков" готовят к рассмотрению в Раде

В Украине планируют ужесточить наказание для систематических нарушителей ПДД. Законопроект № 15348 уже готовят к первому чтению в Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексея Билошицкого в эфире телеканала "Мы-Украина".

Наказание для нарушителей ПДД усилят

Новый законопроект предусматривает разные уровни ответственности в зависимости от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.

По словам Билошицкого, правоохранители рассчитывают на быстрое прохождение документом голосования в Раде.

Законопроект должен ввести градацию ответственности за превышение скорости.

"Он как раз призван градуировать ответственность, когда каждое последующее нарушение - на 20, 40, 60, 80 километров - имеет свой соответствующий уровень ответственности", - говорит Билошицкий.

Также он назвал этот законопроект первым шагом к более строгой ответственности для систематических правонарушителей.

Как накажут "рецидивистов"

Как говорит Билошицкий, во время расследования некоторых ДТП правоохранители сталкиваются со случаями "рецидива". Виновники уже имели десятки предварительных нарушений, однако снова "забыли" о правилах.

"И здесь мы должны говорить о том, что в обязательном порядке для систематических нарушителей не действует стандартная ответственность, она должна быть другой", - говорит он.

Правоохранитель привел пример других стран, где широко используется система штрафных баллов. А за их накопление - более суровые санкции.

Среди возможных мер Билошицкий назвал также временную остановку права управления или его лишение.