Штрафи за прогули у школі: чи будуть автоматично карати батьків за пропуски уроків

Інформація про нібито автоматичні штрафи для батьків за пропуски занять у школах не відповідає дійсності. У поліції заявляють, що такі повідомлення поширюються з викривленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ювенальну поліцію України.
У поліції пояснили, що постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року №241 внесено зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку.
Ці зміни стосуються виключно обліку дітей, які не охоплені навчанням, а не контролю за окремими пропусками занять.
У разі виявлення таких дітей заклади освіти повинні:
Поліцію залучають у тих випадках, коли дитина тривалий час не відвідує школу без поважних причин, відсутній зв’язок із батьками або існує ризик порушення права дитини на освіту.
У таких ситуаціях підрозділи ювенальної превенції можуть:
Водночас це не є механізмом реагування на кожен окремий пропуск занять.
У поліції наголошують, що притягнення батьків до адміністративної відповідальності можливе лише у разі встановлення факту невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Такі рішення ухвалюються після перевірки та правової оцінки відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Таким чином, автоматичних штрафів за кожен пропуск занять не передбачено, а нові правила спрямовані на виявлення дітей, які фактично не охоплені навчанням.
