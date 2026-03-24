Штрафы за прогулы в школе: будут ли автоматически наказывать родителей за пропуски уроков

Что произошло на самом деле

В полиции объяснили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года №241 внесены изменения в порядок учета детей дошкольного и школьного возраста.

Эти изменения касаются исключительно учета детей, которые не охвачены обучением, а не контроля за отдельными пропусками занятий.

В случае выявления таких детей учебные заведения должны:

внести информацию в соответствующие электронные системы;

сообщить службы по делам детей и подразделения Национальной полиции.

Когда привлекают полицию

Полицию привлекают в тех случаях, когда ребенок длительное время не посещает школу без уважительных причин, отсутствует связь с родителями или существует риск нарушения права ребенка на образование.

В таких ситуациях подразделения ювенальной превенции могут:

выяснить причины отсутствия ребенка;

способствовать его возвращению к обучению;

проверить условия воспитания и безопасности.

В то же время это не является механизмом реагирования на каждый отдельный пропуск занятий.

Могут ли штрафовать родителей

В полиции отмечают, что привлечение родителей к административной ответственности возможно только в случае установления факта невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

Такие решения принимаются после проверки и правовой оценки в соответствии со статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Таким образом, автоматических штрафов за каждый пропуск занятий не предусмотрено, а новые правила направлены на выявление детей, которые фактически не охвачены обучением.