Штрафи за порушення правил дорожнього руху: уряд пропонує збільшити строки оплати

Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.

Наразі порушники зобов'язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення - навіть на 1 день - закон вимагає подвоєної сплати. Саме це стало причиною численних скарг і судових оскаржень.

Що змінюється

Проєктом закону пропонується:

збільшити строк добровільної сплати штрафу , передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів;

, передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів; продовжити строк для примусового виконання постанови - з 30 днів до періоду, узгодженого з законом України "Про виконавче провадження", де строк становить три місяці.

Навіщо це потрібно

За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять:

зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через несуттєві запізнення;

знизити навантаження на судову систему;

забезпечити дотримання принципу невідворотності покарання, не порушуючи при цьому прав порушників.

У пояснювальній записці зазначено, що чинна редакція закону не враховує логіки вручення постанов, через що особа може отримати документ із запізненням і просто не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.

Прийняття змін має усунути цю правову колізію і зробити покарання справедливішим.