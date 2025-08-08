Штрафи за порушення правил дорожнього руху: уряд пропонує збільшити строки оплати

Уряд України пропонує збільшити строки сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13614 на сайті парламенту.
Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.
Наразі порушники зобов'язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення - навіть на 1 день - закон вимагає подвоєної сплати. Саме це стало причиною численних скарг і судових оскаржень.
Проєктом закону пропонується:
За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять:
У пояснювальній записці зазначено, що чинна редакція закону не враховує логіки вручення постанов, через що особа може отримати документ із запізненням і просто не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.
Прийняття змін має усунути цю правову колізію і зробити покарання справедливішим.
Також в парламент подали проєкт, за яким Державна служба України з питань праці зможе штрафувати роботодавців, якщо факт неформальних трудових відносин буде доведений судом.