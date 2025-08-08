UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Штрафи за порушення правил дорожнього руху: уряд пропонує збільшити строки оплати

Фото: Строки штрафів за порушення правил хочуть збільшити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України пропонує збільшити строки сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13614 на сайті парламенту.

Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.

Наразі порушники зобов'язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення - навіть на 1 день - закон вимагає подвоєної сплати. Саме це стало причиною численних скарг і судових оскаржень.

Що змінюється

Проєктом закону пропонується:

  • збільшити строк добровільної сплати штрафу, передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів;
  • продовжити строк для примусового виконання постанови - з 30 днів до періоду, узгодженого з законом України "Про виконавче провадження", де строк становить три місяці.

Навіщо це потрібно

За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять:

  • зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через несуттєві запізнення;
  • знизити навантаження на судову систему;
  • забезпечити дотримання принципу невідворотності покарання, не порушуючи при цьому прав порушників.

У пояснювальній записці зазначено, що чинна редакція закону не враховує логіки вручення постанов, через що особа може отримати документ із запізненням і просто не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.

Прийняття змін має усунути цю правову колізію і зробити покарання справедливішим.

 

Нагадаємо, раніше в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують повністю вивести з обігу російські IT-продукти до 2030 року.

Також в парламент подали проєкт, за яким Державна служба України з питань праці зможе штрафувати роботодавців, якщо факт неформальних трудових відносин буде доведений судом.

