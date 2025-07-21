У Раді хочуть штрафів з роботодавців: подано новий проєкт про ознаки трудових відносин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону № 13507 .

Проєктом акта пропонується:

законодавче запровадження чітких ознак трудових відносин;

встановлення обовʼязку контролюючих органів та усіх субʼєктів правовідносин звертатись до суду для перекваліфікації правовідносин;

Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі.

"Суб’єкти підприємницької діяльності, які з певних міркувань співпрацюють з фізичними особами на підставі цивільноправових договорів, завжди перебувають в зоні ризику проведення заходів державного контролю", - йдеться в документі.

Ознаки трудових відносин

Згідно з проєктом роботи/послуги можуть бути визнані судом такими, що виконані/надані у межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин, якщо буде встановлено одночасно сім і більше таких ознак наявності трудових відносин: