У Раді хочуть штрафів з роботодавців: подано новий проєкт про ознаки трудових відносин
Державна служба України з питань праці зможе штрафувати роботодавців, якщо факт неформальних трудових відносин буде доведений судом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13507.
Проєктом акта пропонується:
- законодавче запровадження чітких ознак трудових відносин;
- встановлення обовʼязку контролюючих органів та усіх субʼєктів правовідносин звертатись до суду для перекваліфікації правовідносин;
Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі.
"Суб’єкти підприємницької діяльності, які з певних міркувань співпрацюють з фізичними особами на підставі цивільноправових договорів, завжди перебувають в зоні ризику проведення заходів державного контролю", - йдеться в документі.
Ознаки трудових відносин
Згідно з проєктом роботи/послуги можуть бути визнані судом такими, що виконані/надані у межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин, якщо буде встановлено одночасно сім і більше таких ознак наявності трудових відносин:
- 1) особисте виконання особою роботи/надання послуг за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, без можливості доручення виконання цієї роботи/надання послуг третім особам або найму працівників;
- 2) виконання робіт/надання послуг за безпосереднім дорученням та під необмеженим за формою і часом контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;
- 3) встановлення особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги, тривалості робочого часу, часу відпочинку, графіку роботи, посадових інструкцій інших, правил внутрішнього трудового розпорядку та підпорядкування, з одночасним зобовʼязанням виконавця робіт/надавача послуг виконувати накази у межах своїх професійних обовʼязків;
- 4) виконавець роботи/надавач послуг інтегрований у виробничий процес та службову ієрархію (має підлеглих, службові контакти та/або засоби зв’язку, право голосу на службових нарадах, представляє організацію у зовнішніх відносинах тощо);
- 5) систематична (із заздалегідь встановленою періодичністю на невизначений термін або з пролонгацією) виплата особі, яка виконує роботу/надає послуги, винагороди у грошовій та/або натуральній формі незалежно від результату, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;
- 6) пряма цільова компенсація особою, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги, виробничих витрат виконавця робіт/надавача послуг;
- 7) фактичне отримання особою, яка виконує роботу/надає послуги, оплачуваних відпусток та інших соціальних гарантій і компенсацій, передбачених цим Кодексом;
- 8) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва
- (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини тощо) забезпечується
- лише особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги;
- 9) фінансування навчання виконавця роботи/надавача послуг за рахунок особи, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги.
Чергова спроба
Нагадаємо, в Україні встановити чіткі критерії трудових відносин хочуть вже багато років, але спроби не закінчилися успіхом. Зокрема, в січні Верховна Рада провалила відповідний проєкт.
За довоєнними даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення в Україні становила близько 3,5 млн осіб. Це більше 20% від кількості працюючих.