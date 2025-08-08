Штрафы за нарушение правил дорожного движения: Кабмин предложил увеличить сроки оплаты

Авторы законопроекта указывают, что сейчас сроки в сфере транспортной безопасности существенно короче, чем для других административных документов. Это создает правовую неопределенность и затрудняет эффективное выполнение решений.

Сейчас нарушители обязаны уплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. В случае просрочки - даже на 1 день - закон требует удвоенной уплаты. Именно это стало причиной многочисленных жалоб и судебных обжалований.

Что меняется

Проектом закона предлагается:

увеличить срок добровольной уплаты штрафа , предусмотренного постановлением, с 10 дней до более разумного срока в 15 дней;

, предусмотренного постановлением, с 10 дней до более разумного срока в 15 дней; продлить срок для принудительного исполнения постановления - с 30 дней до периода, согласованного с законом Украины "Об исполнительном производстве", где срок составляет три месяца.

Зачем это нужно

По оценкам правительства, предложенные изменения позволят:

уменьшить количество случаев удвоенного штрафа из-за несущественных опозданий;

снизить нагрузку на судебную систему;

обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания, не нарушая при этом прав нарушителей.

В пояснительной записке указано, что действующая редакция закона не учитывает логики вручения постановлений, из-за чего лицо может получить документ с опозданием и просто не успеть оплатить штраф в установленный срок.

Принятие изменений должно устранить эту правовую коллизию и сделать наказание более справедливым.