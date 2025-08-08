Штрафы за нарушение правил дорожного движения: Кабмин предложил увеличить сроки оплаты

Правительство Украины предлагает увеличить сроки уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13614 на сайте парламента.
Авторы законопроекта указывают, что сейчас сроки в сфере транспортной безопасности существенно короче, чем для других административных документов. Это создает правовую неопределенность и затрудняет эффективное выполнение решений.
Сейчас нарушители обязаны уплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. В случае просрочки - даже на 1 день - закон требует удвоенной уплаты. Именно это стало причиной многочисленных жалоб и судебных обжалований.
Проектом закона предлагается:
По оценкам правительства, предложенные изменения позволят:
В пояснительной записке указано, что действующая редакция закона не учитывает логики вручения постановлений, из-за чего лицо может получить документ с опозданием и просто не успеть оплатить штраф в установленный срок.
Принятие изменений должно устранить эту правовую коллизию и сделать наказание более справедливым.
