З 1 серпня в Україні зростуть штрафи за невидачу чеків: до 150% вартості товару

Штрафи за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій в Україні суттєво зростуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС).
Як зазначили в пресслужбі,1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
У 2023 році розмір штрафів тимчасово знизили до 25% при першому порушенні і 50% при наступному для адаптації бізнесу до нових умов.
Ці пом’якшення втратять чинність, і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила урядовий закон про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня 2023 року, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
З 1 серпня 2023 року дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
З 1 жовтня 2023 року повернули відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.
Крім того, Державна податкова служба перевірятиме підприємців, які встановили Реєстратори розрахункових операцій (РРО). У податковій визначили для цього декілька груп ризику.
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