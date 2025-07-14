З 1 серпня в Україні зростуть штрафи за невидачу чеків: до 150% вартості товару

Як зазначили в пресслужбі,1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

У 2023 році розмір штрафів тимчасово знизили до 25% при першому порушенні і 50% при наступному для адаптації бізнесу до нових умов.

Ці пом’якшення втратять чинність, і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі: