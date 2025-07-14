С 1 августа в Украине вырастут штрафы за невыдачу чеков: до 150% стоимости товара

Штрафы за нарушение правил применения регистраторов расчетных операций в Украине существенно возрастут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС).
Как отметили в пресс-службе, 1 августа 2025 года завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов в сфере торговли, общественного питания и услуг.
В 2023 году размер штрафов временно снизили до 25% при первом нарушении и 50% при следующем для адаптации бизнеса к новым условиям.
Эти смягчения потеряют силу, и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:
Напомним, Верховная рада приняла правительственный закон о возвращении довоенной системы налогов с 1 августа 2023 года, который предусматривает отмену 2% налога для ФОПов и возвращение 5%.
С 1 августа 2023 года разрешаются проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
С 1 октября 2023 года вернули ответственность за нарушения в сфере применения РРО.
Кроме того, Государственная налоговая служба будет проверять предпринимателей, которые установили Регистраторы расчетных операций (РРО). В налоговой определили для этого несколько групп риска.
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