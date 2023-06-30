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Українцям повернули довоєнні податки. Із серпня доведеться платити більше

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Україна, П'ятниця 30 червня 2023 15:30
Українцям повернули довоєнні податки. Із серпня доведеться платити більше Фото: Рада скасувала податкові пільги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%. У другому читанні законопроект підтримали 239 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Ухвалена редакція проекту №8401 передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни. З 1 серпня дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Крім того, законом також передбачено:

  • "технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
  • зберегти право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Повернення податків та відповідальності

Таким чином, закон скасовує:

  • можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
  • можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
  • зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ще в січні подав до Верховної ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни. Документ був поданий в межах зобов’язань України перед МВФ. Рада ухвалила цей законопроект 29 травня в першому читанні.

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