Українцям повернули довоєнні податки. Із серпня доведеться платити більше

Верховна рада ухвалила закон про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%. У другому читанні законопроект підтримали 239 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Ухвалена редакція проекту №8401 передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни. З 1 серпня дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Крім того, законом також передбачено:

"технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Повернення податків та відповідальності

Таким чином, закон скасовує: