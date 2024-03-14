Кого податкова перевірятиме в першу чергу: у Раді назвали групи ризику серед торгівців

Про це заявив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram .

"Платникам податків - торгівцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО", - написав він.

За його даними, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими, але не виключно:

По-перше, це незначні виторги субʼєкта господарювання. Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис гривень. для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі та не менше 40,0 тис. гривень за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати тощо є більшим ніж у двічі), повідомив Гетманцев.

По-друге, це суб'єкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%), розповів голова фінансового комітету.

По-друге, мають ризики в оформленні найманих працівників. "Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті", - повідомив депутат від "Слуги народу".

Повернення перевірок та штрафів

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила урядовий закон про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня 2023 року, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.

З 1 серпня 2023 року дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повернули відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Державна податкова служба перевіряє використання РРО підприємцями та штрафує у разі виявлення порушень. Штраф накладають на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень.