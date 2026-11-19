В Україні пропонують запровадити правила годування безпритульних тварин. За залишені на вулицях кістки, зіпсоване м'ясо та інші небезпечні продукти хочуть карати навіть штрафами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію , опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.

Суть петиції, її автор і кількість зібраних голосів

Петиція №41/011327-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 16 листопада 2026 року.

Її автор - Максим Юрійович Ніколенко - просить урядовців:

ініціювати розроблення єдиних загальнодержавних правил годування безпритульних тварин;

годування безпритульних тварин; запровадити адміністративну відповідальність за залишення для них небезпечних, зіпсованих і непридатних для споживання продуктів харчування у громадських місцях.

Петиція про запровадження відповідальності за небезпечне годування безпритульних тварин на території України (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 14:35 четверга, 19 листопада, під петицією було зібрано лише 43 підписи (із 25 000 необхідних).

При цьому до кінця збору підписів залишився 89 днів.

Які небезпеки може нести годування безпритульних тварин

Автор петиції нагадав, що в Україні багато небайдужих людей намагаються допомагати безпритульним котам і собакам, залишаючи для них їжу:

біля житлових будинків чи під'їздів;

на тротуарах і прибудинкових територіях;

в інших громадських місцях.

"Ми підтримуємо гуманне ставлення до тварин і не виступаємо проти їх годування", - констатував Ніколенко.

Водночас він повідомив, що така допомога дедалі частіше набуває небезпечної форми, адже люди залишають тваринам кістки, рибні відходи, залишки м'яса, зіпсовані субпродукти та інші харчові відходи невідомого походження.

"Бажання допомогти тварині не повинно виправдовувати дії, які можуть завдати шкоди її здоров'ю", - наголошується у документі.

Уточнюється, що особливу небезпеку становлять:

варені кістки, які можуть розколюватися на гострі уламки й травмувати стравохід або шлунково-кишковий тракт тварини;

рибні кістки, які також можуть спричинити травми;

зіпсовані продукти, які можуть стати причиною харчових отруєнь та інших проблем зі здоров'ям.

"Окрім безпосередньої загрози безпритульним тваринам, існує ще одна серйозна проблема", - зазначається у петиції.

Йдеться про те, що залишені на землі кістки та харчові відходи часто підбирають під час прогулянок домашні собаки.

При цьому їхні власники не завжди мають можливість вчасно помітити та зупинити свого улюбленця.

Унаслідок цього люди змушені:

звертатися до ветеринарних клінік;

оплачувати обстеження, лікування, медикаменти, а іноді - й складні хірургічні операції.

"Фактично безвідповідальні дії одних людей можуть створювати небезпеку для тварин інших громадян та завдавати їхнім власникам додаткових фінансових збитків", - йдеться у документі.

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Про що саме просять урядовців підписанти петиції

"Ми переконані, що допомога тваринам повинна бути не лише доброю за намірами, а й безпечною за своїми наслідками", - наголошується у петиції.

З метою розв'язання вищезазначеної проблеми, українці просять КМУ:

ініціювати розроблення та запровадження єдиних правил годування безпритульних тварин у громадських місцях - для всієї території України;

у громадських місцях - для всієї території України; визначити перелік продуктів і харчових відходів, які заборонено залишати для годування безпритульних тварин - через доведену небезпеку для їхнього здоров'я (передбачаючи, зокрема, обмеження щодо варених кісток, рибних кісток, зіпсованих м'ясних продуктів, несвіжих субпродуктів та інших непридатних для споживання продуктів);

- через доведену небезпеку для їхнього здоров'я (передбачаючи, зокрема, обмеження щодо варених кісток, рибних кісток, зіпсованих м'ясних продуктів, несвіжих субпродуктів та інших непридатних для споживання продуктів); розробити механізм адміністративної відповідальності за порушення встановлених правил - із можливістю застосування офіційного попередження або штрафу (залежно від характеру, обставин і тяжкості порушення, а також його повторності);

- із можливістю застосування офіційного попередження або штрафу (залежно від характеру, обставин і тяжкості порушення, а також його повторності); ініціювати необхідні зміни до законодавства України (зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення) - для встановлення чітких підстав, порядку притягнення до відповідальності та розмірів відповідних стягнень;

України (зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення) - для встановлення чітких підстав, порядку притягнення до відповідальності та розмірів відповідних стягнень; передбачити можливість визначення органами місцевого самоврядування спеціально облаштованих місць для безпечного годування безпритульних тварин - із дотриманням санітарних норм та правил благоустрою;

для безпечного годування безпритульних тварин - із дотриманням санітарних норм та правил благоустрою; розглянути можливість налагодження співпраці із зоомагазинами, виробниками кормів та постачальниками - з метою забезпечення доступу до недорогого спеціалізованого корму для безпритульних котів і собак;

- з метою забезпечення доступу до недорогого спеціалізованого корму для безпритульних котів і собак; опрацювати можливість створення механізму доступного придбання корму для небайдужих громадян (зокрема за спеціальними цінами, знижками або через окремі пункти реалізації).

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Що повинні змінити запропоновані у петиції рішення

Автор петиції окреслив також очікувані результати - від реалізації запропонованих заходів:

зменшення кількості випадків отруєння та травмування безпритульних тварин через небезпечну їжу;

безпритульних тварин через небезпечну їжу; захист домашніх тварин від випадкового поїдання залишених на вулицях кісток та харчових відходів;

від випадкового поїдання залишених на вулицях кісток та харчових відходів; зменшення кількості ситуацій, коли власники домашніх тварин змушені нести непередбачені витрати на ветеринарне лікування;

на ветеринарне лікування; поліпшення санітарного стану прибудинкових територій, тротуарів і громадських просторів;

прибудинкових територій, тротуарів і громадських просторів; створення зрозумілих і однакових правил відповідального годування тварин на території України.

"Ми не закликаємо заборонити людям допомагати безпритульним тваринам. Ми закликаємо припинити практику, коли під виглядом допомоги тваринам залишають небезпечні продукти, кістки та харчові відходи", - наголосив Ніколенко.

Він пояснив, що людина, яка хоче допомогти безпритульній тварині, повинна мати можливість зробити це правильно - придбати доступний спеціалізований корм, а не використовувати вулиці як місце утилізації залишків їжі.

Адже турбота про тварин, на думку автора петиції, "не просто залишити їм будь-яку їжу". Це - "відповідальність за те, щоб ця їжа не завдала їм шкоди".

"Просимо підтримати цю ініціативу, розробити необхідні законодавчі зміни та запровадити відповідальність за небезпечне годування безпритульних тварин на території України", - підсумовується у документі.