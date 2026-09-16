Штрафи до 34 тисяч гривень та позбавлення прав: в Україні каратимуть "гучних" водіїв

Нові штрафи для водіїв

Нагадаємо, в Україні планують посилити покарання за перевищення швидкості. Залежно від масштабу порушення штрафи становитимуть від 680 гривень до 17 тисяч гривень:

понад 20 км/год - 680 гривень;

понад 40 км/год - 2040 гривень;

понад 60 км/год - 2720 гривень;

понад 80 км/год - 3400 гривень;

п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень.

Однак законопроєкт досі не ухвалений Верховною Радою. Сьогодні нардепи не підтримала відповідний документ. Законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.