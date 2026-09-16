Штрафи до 34 тисяч гривень та позбавлення прав: в Україні каратимуть "гучних" водіїв

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №15358 щодо відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка та відповідний законопроєкт.
За ухвалення законопроєкту проголосував 261 народний депутат.
Документом передбачені такі суми штрафів:
Законопроєкт спрямований на усунення чинника акустичної дезорієнтації сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп через імітацію звуків ворожих безпілотників.
Нагадаємо, в Україні планують посилити покарання за перевищення швидкості. Залежно від масштабу порушення штрафи становитимуть від 680 гривень до 17 тисяч гривень:
Однак законопроєкт досі не ухвалений Верховною Радою. Сьогодні нардепи не підтримала відповідний документ. Законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.