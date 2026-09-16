Штрафы до 34 тысяч гривен и лишение прав: в Украине будут наказывать "громких" водителей

Новые штрафы для водителей

Напомним, в Украине планируют ужесточить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 гривен до 17 тысяч гривен:

свыше 20 км/ч - 680 гривен;

свыше 40 км/ч - 2040 гривен;

свыше 60 км/ч - 2720 гривен;

свыше 80 км/ч - 3400 гривен;

пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.

Однако законопроект до сих пор не принят Верховной Радой. Сегодня нардепы не поддержали соответствующий документ. Законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.