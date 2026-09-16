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Штрафы до 34 тысяч гривен и лишение прав: в Украине будут наказывать "громких" водителей

14:09 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: слишком "громких" водителей в Украине будут наказывать (facebook.com/kyivpatrol)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка и соответствующий законопроект .

За принятие законопроекта проголосовал 261 народный депутат.

Документом предусмотрены следующие суммы штрафов:

  • в мирное время - 8 500 гривен, повторно - 17 000 гривен;
  • во время военного положения - 17 000 гривен, повторно - 34 000 гривен;
  • за повторное нарушение во время войны - лишение прав на 3-6 месяцев.

Законопроект направлен на устранение фактора акустической дезориентации сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп посредством имитации звуков вражеских беспилотников.

Новые штрафы для водителей

Напомним, в Украине планируют ужесточить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 гривен до 17 тысяч гривен:

  • свыше 20 км/ч - 680 гривен;
  • свыше 40 км/ч - 2040 гривен;
  • свыше 60 км/ч - 2720 гривен;
  • свыше 80 км/ч - 3400 гривен;
  • пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.

Однако законопроект до сих пор не принят Верховной Радой. Сегодня нардепы не поддержали соответствующий документ. Законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.

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