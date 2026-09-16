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Штрафи до 34 тисяч гривень та позбавлення прав: в Україні каратимуть "гучних" водіїв

14:09 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Штрафи до 34 тисяч гривень та позбавлення прав: в Україні каратимуть "гучних" водіїв Фото: занадто "гучних" водіїв в Україні каратимуть (facebook.com/kyivpatrol)
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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №15358 щодо відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка та відповідний законопроєкт.

За ухвалення законопроєкту проголосував 261 народний депутат.

Документом передбачені такі суми штрафів:

  • у мирний час - 8 500 гривень, повторно - 17 000 гривень;
  • під час воєнного стану - 17 000 гривень, повторно - 34 000 гривень;
  • за повторне порушення під час війни - позбавлення прав на 3-6 місяців.

Законопроєкт спрямований на усунення чинника акустичної дезорієнтації сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп через імітацію звуків ворожих безпілотників.

Нові штрафи для водіїв

Нагадаємо, в Україні планують посилити покарання за перевищення швидкості. Залежно від масштабу порушення штрафи становитимуть від 680 гривень до 17 тисяч гривень:

  • понад 20 км/год - 680 гривень;
  • понад 40 км/год - 2040 гривень;
  • понад 60 км/год - 2720 гривень;
  • понад 80 км/год - 3400 гривень;
  • п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень.

Однак законопроєкт досі не ухвалений Верховною Радою. Сьогодні нардепи не підтримала відповідний документ. Законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.

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