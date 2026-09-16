Штрафы до 34 тысяч гривен и лишение прав: в Украине будут наказывать "громких" водителей
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка и соответствующий законопроект .
За принятие законопроекта проголосовал 261 народный депутат.
Документом предусмотрены следующие суммы штрафов:
- в мирное время - 8 500 гривен, повторно - 17 000 гривен;
- во время военного положения - 17 000 гривен, повторно - 34 000 гривен;
- за повторное нарушение во время войны - лишение прав на 3-6 месяцев.
Законопроект направлен на устранение фактора акустической дезориентации сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп посредством имитации звуков вражеских беспилотников.
Новые штрафы для водителей
Напомним, в Украине планируют ужесточить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 гривен до 17 тысяч гривен:
- свыше 20 км/ч - 680 гривен;
- свыше 40 км/ч - 2040 гривен;
- свыше 60 км/ч - 2720 гривен;
- свыше 80 км/ч - 3400 гривен;
- пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.
Однако законопроект до сих пор не принят Верховной Радой. Сегодня нардепы не поддержали соответствующий документ. Законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.