Штрафи до 25,5 тисяч гривень, нові вимоги і заборони: Рада готує масштабну мовну реформу

У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує посилити норми щодо використання української мови. Документ передбачає зміни одразу до 22 законів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт.
Головне:
Проєкт зареєстрували у Раді 15 липня. Зараз він перебуває на розгляді, далі він має пройти читання й отримати підпис президента, щоб набути чинності.
"Проєкт має на меті посилити і осучаснити правові механізми забезпечення функціонування української мови як державної, захисту права громадян на отримання інформації та послуг державної мовою, усунути прогалини в мовному законодавстві, узгодити норми окремих законів із Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться у пояснювальній записці.
Законопроєкт пропонує прямо закріпити в мовному законі вимогу володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків для низки категорій осіб.
Зокрема, йдеться про:
Документ містить низку нових вимог щодо використання державної мови.
Зокрема, пропонується, щоб:
Окремий блок змін стосується освіти та культури.
Законопроєкт пропонує:
Документ пропонує віднести до повноважень місцевих рад створення умов для розвитку та функціонування української мови на відповідній території, а також сприяння її популяризації.
Водночас місцеві державні адміністрації мають сприяти розвитку мов корінних народів і національних меншин (спільнот) України.
Законопроєкт також уточнює процедуру розгляду скарг Уповноваженим із захисту державної мови та пропонує збільшити санкції за порушення вимог щодо обов'язкового використання державної мови.
За перше порушення Уповноважений із захисту державної мови зможе оголосити попередження або накласти штраф від 6 800 до 17 000 грн. За повторне порушення протягом року пропонується застосовувати штраф від 20 400 до 25 500 грн.
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