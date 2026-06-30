В Україні хочуть заборонити російську мову в маркуванні товарів: що зміниться для бізнесу

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт №15356, який пропонує виключити мову держави-агресора з маркування товарів та послуг.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт .

Головне: Верховна Рада розглядає законопроєкт №15356 щодо мовних вимог до товарів та послуг.

щодо мовних вимог до товарів та послуг. Документ прямо забороняє дублювати інформацію про продукцію мовою держави-агресора .

. Бізнес зобов’язаний надавати дані державною мовою, при цьому переклад іншими іноземними мовами залишається дозволеним .

. Ініціативу пояснюють питаннями національної безпеки та необхідністю усунути "символічну присутність" ворога в економічному просторі.

в економічному просторі. У разі ухвалення закон запрацює наступного дня після публікації.

Основні зміни для бізнесу

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також законів "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" та "Про безпечність та гігієну кормів". Основні новації полягають у наступному:

Пріоритет державної мови: Виробники, виконавці та продавці всіх форм власності зобов'язані надавати інформацію про вироби, товари, роботи чи послуги українською мовою.

Виробники, виконавці та продавці всіх форм власності зобов'язані надавати інформацію про вироби, товари, роботи чи послуги українською мовою. Заборона на використання мови агресора: Хоча чинне законодавство дозволяє дублювати інформацію іншими мовами, ініціатива встановлює чітке обмеження. Переклад інформації іншими іноземними мовами дозволяється, проте категорично забороняється використовувати для цього мову держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором (державою-окупантом).

Хоча чинне законодавство дозволяє дублювати інформацію іншими мовами, ініціатива встановлює чітке обмеження. Переклад інформації іншими іноземними мовами дозволяється, проте категорично забороняється використовувати для цього мову держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором (державою-окупантом). Регулювання в харчовому та аграрному секторах: Аналогічні обмеження запроваджуються для маркування харчових продуктів та кормів. Оператори ринку зможуть розміщувати переклад поруч із українським текстом лише за умови, що це не мова країни-агресора.

Чому це важливо

У пояснювальній записці до документа автори вказують, що чинна редакція законодавства не містить винятків щодо мов, якими можна дублювати інформацію. В умовах повномасштабної війни мовна політика стала частиною національної безпеки.

Розробники законопроєкту наголошують, що використання мови держави-агресора в комерційній сфері формує її "символічну присутність" в українському економічному та інформаційному просторі.

Метою документа є мінімізація такого впливу та зміцнення правових гарантій функціонування української мови.

У разі ухвалення закону суб’єкти господарювання, що використовують багатомовне маркування або рекламні матеріали, будуть змушені провести ревізію своєї продукції та інформаційних носіїв на відповідність новим вимогам. Закон набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування.