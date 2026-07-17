Штрафы до 25,5 тысяч гривен, новые требования и запреты: Рада готовит масштабную языковую реформу

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ужесточить нормы использования украинского языка. Документ предусматривает изменение сразу до 22 законов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
Проект был зарегистрирован в Раде 15 июля. Сейчас он находится на рассмотрении, дальше он должен пройти чтение и получить подпись президента, чтобы вступить в силу.
"Проект имеет целью усилить и осовременить правовые механизмы обеспечения функционирования украинского языка как государственного, защиты права граждан на получение информации и услуг государственным языком, устранить пробелы в языковом законодательстве, согласовать нормы отдельных законов с Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в пояснительной записке.
Законопроект предлагает прямо закрепить в языковом законе требование владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей для ряда категорий лиц.
В частности, речь идет о:
Документ содержит ряд новых требований по использованию государственного языка.
В частности, предлагается, чтобы:
Отдельный блок изменений касается образования и культуры.
Законопроект предлагает:
Документ предлагает отнести к полномочиям местных советов создание условий для развития и функционирования украинского языка на соответствующей территории, а также содействие его популяризации.
В то же время, местные государственные администрации должны способствовать развитию языков коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины.
Законопроект также уточняет процедуру рассмотрения жалоб Уполномоченным по защите государственного языка и предлагает увеличить санкции за нарушение требований об обязательном использовании государственного языка.
За первое нарушение Уполномоченный по защите государственного языка сможет объявить предупреждение или наложить штраф от 6 800 до 17 000 грн. За повторное нарушение в течение года предлагается применять штраф от 20 400 до 25 500 грн .
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