Штрафи до 17 тисяч і конфіскація: в Україні готують нові правила для водіїв електросамокатів

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт, який має врегулювати використання електросамокатів, моноколіс та інших засобів малого електротранспорту, а також підвищити штрафи для пішоходів та велосипедистів за порушення правил дорожнього руху.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт 15283.
Головне:
Автори законопроєкту наголошують, що в Україні широко використовують малий електротранспорт, однак він не врегулюваний на законодавчому рівні.
"Ледь чи не кожного дня з медіа стають відомі все нові та нові випадки, коли через відсутність чітких правил використання малого електротранспорту виникають дорожньо-транспортні події за участі його користувачів", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.
Депутати пропонують запровадити систему штрафів:
Додамо, що зараз водіям електросамокатів за порушення ПДР загрожує штраф від 850 грн, при кермуванні у стані алкогольного сп'яніння - 17 тисяч грн, при повторному порушенні - 34 тисячі. У разі спричинення травм середньої важкості порушнику загрожує до 3 років в'язниці, якщо вони призвели до смерті - до 8 років.
"Також вбачається за доцільне передбачити збільшення розмірів штрафу за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин", - вказано у пояснювальній записці.
А саме:
Автори законопроєкту зазначають, що ці зміни дозволять законодавчо врегулювати використання сучасних засобів пересування.
Реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету, а сам документ набере чинності наступного дня після його опублікування. Текст законопроєкту подали ВР 2 червня 2026 року.
