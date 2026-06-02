Штрафы до 17 тысяч и конфискация: в Украине готовят новые правила для водителей электросамокатов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать использование электросамокатов, моноколес и других средств малого электротранспорта, а также повысить штрафы для пешеходов и велосипедистов за нарушение правил дорожного движения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект 15283.
Главное:
Авторы законопроекта отмечают, что в Украине широко используют малый электротранспорт, однако это он урегулирован на законодательном уровне.
"Чуть ли не каждый день из медиа становятся известны все новые и новые случаи, когда из-за отсутствия четких правил использования малого электротранспорта возникают дорожно-транспортные происшествия с участием его пользователей", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Депутаты предлагают ввести систему штрафов:
Добавим, что сейчас водителям электросамокатов за нарушение ПДД грозит штраф от 850 грн, при вождении в состоянии алкогольного опьянения - 17 тысяч грн, при повторном нарушении - 34 тысячи. В случае причинения травм средней тяжести нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы, если они привели к смерти - до 8 лет.
"Также представляется целесообразным предусмотреть увеличение размеров штрафа за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных", - указано в пояснительной записке.
А именно:
Авторы законопроекта отмечают, что эти изменения позволят законодательно урегулировать использование современных средств передвижения.
Реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета, а сам документ вступит в силу на следующий день после его опубликования. Текст законопроекта подали ВР 2 июня 2026 года.
Читайте также о том, что в Ивано-Франковске еще в 2024 году предлагали ограничить использование электросамокатов, поскольку на них жаловались жители города. Ограничения должны были касаться максимальной скорости, также рассматривали вариант полного запрета самокатов.
Раньше ми писали о том, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому также должны соблюдать Правила дорожного движения. За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 127 КУоАП.