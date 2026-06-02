Штрафы до 17 тысяч и конфискация: в Украине готовят новые правила для водителей электросамокатов

Главное: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект , который должен законодательно урегулировать использование малого электротранспорта (электросамокатов, моноколес и т.д.).

, который должен законодательно урегулировать использование малого электротранспорта (электросамокатов, моноколес и т.д.). Предлагают ввести прогрессивную систему штрафов : 1 700 грн за первое нарушение, 3 400 грн с конфискацией - за повторное, и 17 000 грн с исправительными работами и конфискацией - за третье и каждое последующее.

: 1 700 грн за первое нарушение, 3 400 грн с конфискацией - за повторное, и 17 000 грн с исправительными работами и конфискацией - за третье и каждое последующее. Документ также предусматривает повышение штрафов для пешеходов , велосипедистов и лиц, управляющих гужевым транспортом.

, велосипедистов и лиц, управляющих гужевым транспортом. В случае принятия закон не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Ответственность для водителей малого электротранспорта

Авторы законопроекта отмечают, что в Украине широко используют малый электротранспорт, однако это он урегулирован на законодательном уровне.

"Чуть ли не каждый день из медиа становятся известны все новые и новые случаи, когда из-за отсутствия четких правил использования малого электротранспорта возникают дорожно-транспортные происшествия с участием его пользователей", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Депутаты предлагают ввести систему штрафов:

Первое нарушение: штраф 1 700 грн (100 необлагаемых минимумов).

штраф (100 необлагаемых минимумов). Второе нарушение: штраф 3 400 грн (200 минимумов) с конфискацией транспортного средства.

штраф (200 минимумов) с конфискацией транспортного средства. Третье и каждое последующее нарушение: штраф 17 000 грн (1000 минимумов), исправительные работы на один месяц и конфискация транспортного средства.

Добавим, что сейчас водителям электросамокатов за нарушение ПДД грозит штраф от 850 грн, при вождении в состоянии алкогольного опьянения - 17 тысяч грн, при повторном нарушении - 34 тысячи. В случае причинения травм средней тяжести нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы, если они привели к смерти - до 8 лет.

Увеличение штрафов для других участников движения

"Также представляется целесообразным предусмотреть увеличение размеров штрафа за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных", - указано в пояснительной записке.

А именно:

За нарушения, которые ранее карались 51 грн (3 минимума) - штраф 340 грн (20 минимумов).

(3 минимума) - штраф (20 минимумов). За нарушения, которые ранее карались 85 грн (5 минимумов) - штраф 510 грн (30 минимумов).

(5 минимумов) - штраф (30 минимумов). За нарушения, ранее наказывавшиеся 136 грн (8 минимумов) - штраф 255 грн (15 минимумов).

(8 минимумов) - штраф (15 минимумов). За нарушения, которые ранее карались 170 грн (10 минимумов) - штраф 510 грн (30 минимумов).

Авторы законопроекта отмечают, что эти изменения позволят законодательно урегулировать использование современных средств передвижения.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета, а сам документ вступит в силу на следующий день после его опубликования. Текст законопроекта подали ВР 2 июня 2026 года.