Житло без комісії? В Україні пропонують законодавчо врегулювати діяльність рієлторів

В Україні пропонують врегулювати діяльність рієлторів, зокрема зобов'язати їх реєструвати ФОП або працювати як юрособи, а також заборонити стягувати комісію без звернення клієнта. Відповідна петиція уже набрала необхідних 25 тисяч голосів, її має розглянути президент.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на електронну петицію .

Чому хочуть врегульовувати роботу рієлторів

Громадяни стикаються з ситуацією, коли їм доводиться сплачувати великі комісії - до 50-100% від вартості оренди або 2-5% при купівлі житла - навіть якщо вони знайшли квартиру самостійно та не користувалися послугами рієлтора.

Через відсутність законодавчих вимог посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність за порушення прав клієнтів.

Відсутність чіткого правового регулювання створює умови для масових зловживань, ухилення від сплати податків, відсутності захисту прав споживачів і формує тіньовий ринок з оборотом у сотні мільйонів гривень на рік.

Що пропонують змінити

Команда сервісу з пошуку житла без комісії, яка щодня взаємодіє з десятками тисяч українців, ініціювала петицію до Кабінету Міністрів із пропозицією створити законодавчі рамки для рієлторів. Серед ключових пропозицій:

обов’язкова реєстрація діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;

встановлення мінімальних вимог до кваліфікації та сертифікації рієлторів;

обов’язкова наявність договору або письмового підтвердження співпраці з клієнтом;

заборона стягнення комісії без звернення клієнта;

адміністративна відповідальність за порушення зазначених вимог.

Крім того, пропонується створити міжвідомчу робочу групу за участю Мінекономіки, Мін’юсту, Державної податкової служби, профільних асоціацій та громадських ініціатив для розробки оптимальної моделі регулювання ринку.

Петиція набрала необхідну кількість голосів за 51 день (скриншот)

Що це дасть споживачам, рієлторам і країні

Ініціатори наголошують, що такі зміни допоможуть:

захистити права громадян на прозорі та справедливі умови оренди й купівлі житла;

вивести частину ринку з "тіні";

забезпечити додаткові податкові надходження до бюджету;

створити чесні умови конкуренції для професійних рієлторів.

За оцінками авторів петиції, законодавче врегулювання рієлторської діяльності може суттєво підвищити прозорість ринку нерухомості та зменшити зловживання, з якими стикаються українські громадяни щодня.