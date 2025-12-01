ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Штраф за сдачу жилья в аренду: когда украинцам придется платить

Понедельник 01 декабря 2025 17:51
UA EN RU
Штраф за сдачу жилья в аренду: когда украинцам придется платить Сколько придется заплатить штрафа за сдачу жилья без декларации (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Налоговая служба напомнила украинцам об обязанности декларировать доходы от сдачи жилья в аренду и вовремя платить налоги. Нарушение этих требований может иметь как административные, так и уголовные последствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС
в Полтавской области.

Какие штрафы грозят арендодателям

За сдачу квартиры или дома без уплаты налогов предусмотрена ответственность по ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Штраф в таких случаях может составлять от 51 до 85 тысяч гривен.

Кто должен платить налог

Если договор аренды заключен между физическими лицами, налог на доходы физических лиц и военный сбор платит именно арендодатель.

Он обязан самостоятельно начислить и внести налоги в бюджет в течение 40 дней после завершения отчетного квартала - до 9 февраля, 9 мая, 9 августа и 9 ноября.

Ставка НДФЛ составляет 18%, военного сбора - 1,5% от суммы арендного дохода.

Декларирование доходов

Арендодатели отражают полученный доход и уплаченные налоги в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Ее необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации до 1 мая года, следующего после отчетного.

Где найти реквизиты

Реквизиты для уплаты налогов доступны на сайте налоговой службы. Дополнительную информацию можно получить по номеру контакт-центра ГНС 0 800 501 007 или на портале tax.gov.ua.

Читайте также о том, что в Украине предлагают урегулировать деятельность риелторов, в частности обязать их регистрировать ФЛП или работать как юрлица, а также запретить взимать комиссию без обращения клиента. Соответствующая петиция уже набрала необходимые 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть президент.

Ранее мы писали о том, что делать, если арендодатель отказывается отдавать задаток за квартиру, а также о том, кто на самом деле должен платить за услуги риелтора - владелец жилья или арендатор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Аренда недвижимости Штрафы
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит