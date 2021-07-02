Штраф свыше 42 тысяч гривен: Рада хочет ужесточить наказание за проникновение в зону ЧАЭС
За незаконное проникновение в зону отчуждения Верховна рада хочет ввести уголовную ответственность. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4156.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 269 парламентариев.
Закон авторства Кабинета министров предусматривает, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.
Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.
Кроме того, перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.
Напомним, закон внесли в Раду еще в сентябре 2020 года.
Как писало РБК-Украина, в Чернобыльской зоне незаконно обрабатывали радиоактивно загрязненную землю. Правоохранители пресекли такую деятельность "черных" фермеров, а суд арестовал технику, которую задействовали в зоне.
Так, Чернобыльская зона отчуждения открылась для туристов с 1 июня прошлого года с определенными ограничениями, которые отменят после завершения карантина.