Штраф понад 42 тисяч гривень: Рада хоче посилити покарання за проникнення у зону ЧАЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 269 парламентаріїв.

Закон авторства Кабінету міністрів передбачає, що проникнення у зону відчуження або зону безумовного відселення без дозволу, або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон каратимуть штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу складе від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч - 42,5 тисячі гривень.

Крім того, переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів хочуть карати штрафом розмірі від 17 тисяч до 42 500 гривень.