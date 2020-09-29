За незаконное проникновение в зону ЧАЭС хотят ввести уголовную ответственность

Фото: ЧАЭС (Виталий Носач/РБК-Украина)

За незаконное проникновение в зону отчуждения хотят ввести уголовную ответственность. В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект №4156.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Документ, автором которого является Кабинет министров, предусматривает, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Размер штрафа составит отс1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 - 42500 гривен).

Кроме того, штрафы за перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов предлагают установить в размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.

Напомним, в Чернобыльской зоне незаконно обрабатывали радиоактивно загрязненную землю; правоохранители пресекли такую ​​деятельность "черных" фермеров, а суд арестовал технику, которую задействовали в зоне.

Как писало РБК-Украина, Чернобыльская зона отчуждения была открыта для туристов с 1 июня с определенными ограничениями, которые будут отменены после завершения карантина.