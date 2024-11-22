ua en ru
Пт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У "Резерв+" можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку, - Черногоренко

П'ятниця 22 листопада 2024 19:01
UA EN RU
У "Резерв+" можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку, - Черногоренко Фото: Катерина Черногоренко (facebook)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони планує додати до застосунку "Резерв+" ще одну функцію. Штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатити онлайн.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю 24 каналу.

Варто нагадати, що наразі в Україні військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Але цей штраф не можна сплатити в електронному форматі.

За словами Черногоренко, у застосунку "Резерев+" хочуть розробити функціонал для сплати таких штрафів.

"Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху, - зазначила Черногоренко.

Вона також додала, що у Міноборони технічне розуміння цього питання. Тому якщо народні депутати приймуть законопроект до кінця року, то на початку наступного року в "Резерв+" буде така функція.

"Резерв+"

Цього року в Україні було запущено електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".

Завдяки застосунку можна:

оновити свої облікові дані;

створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код.

Як розповідала Черногоренко, відомство працює над розширенням функціоналу застосунку.

Також нещодавно у "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Нова ракета. Як "Орешник" перетворився на "Кедр" і кому адресовані погрози Путіна
Нова ракета. Як "Орешник" перетворився на "Кедр" і кому адресовані погрози Путіна
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті