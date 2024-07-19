Штраф за неоновлення даних. Юрист розповів, що може стати підставою для оскарження

До 16 липня військовозобов'язані громадяни мали оновити дані у ТЦК та СП, інакше їм загрожуватиме штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука, що може бути підставою для оскарження штрафів за неоновлення даних.

Що треба знати про штрафи за неоновлення даних

"Наразі в мобілізаційному законодавстві України є певні нечіткості щодо штрафів за неактуалізацію даних військовозобов'язаними", - говорить юрист.

За його словами, з одного боку, стаття 36 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" чітко визначає, що військовозобов'язані повинні оновлювати свої дані у ТЦК та СП протягом 7 днів з моменту зміни місця проживання, освіти, сімейного стану тощо. За невиконання цього обов'язку передбачено штраф від 300 до 500 гривень.

З іншого боку, не всі юристи згодні з тим, що ТЦК та СП мають право штрафувати військовозобов'язаних за неактуалізацію даних, якщо не доведено, що ці дані недоступні з інших джерел. Їх аргументи полягають у тому, що:

закон не чітко визначає, якими саме способами ТЦК та СП мають перевіряти доступність даних про військовозобов'язаних. Це може призвести до свавілля з боку ТЦК та СП при накладанні штрафів

не всі дані про військовозобов'язаних доступні ТЦК та СП. Наприклад, інформація про місце реєстрації може бути недоступною, якщо людина знялася з реєстрації з місця проживання

штраф за неактуалізацію даних є адміністративним стягненням. А для накладення будь-якого адміністративного стягнення потрібні докази вини. У цьому випадку ТЦК та СП мають довести, що військовозобов'язаний дійсно не оновив свої дані, і що ці дані неможливо отримати з інших джерел

Як це діє на практиці

"На практиці ТЦК та СП дійсно штрафують військовозобов'язаних за неактуалізацію даних. Однак, якщо військовозобов'язаний не згоден з таким штрафом, він може його оскаржити в суді", - пояснює Франчук.

За його словами, що Верховний Суд України наразі не давав чіткої відповіді на питання про те, чи мають право ТЦК та СП штрафувати військовозобов'язаних за неактуалізацію даних без доказів недоступності цих даних з інших джерел.

"Юридичні аспекти мобілізаційного законодавства в Україні можуть бути складними, і часто виникають розбіжності між теорією і практикою. Зокрема, питання про оновлення даних військовозобов'язаних і можливі штрафи за їх невиконання", - додає юрист.

Однак, існує парадокс: штрафи можуть накладатися тільки в тому випадку, якщо військовозобов'язаного знайдено, а не за неоновлення даних в базах, до яких доступ має ТЦК.

Практика застосування

На практиці, щоб накласти штраф, ТЦК чи поліція повинні мати докази, що військовозобов'язаний не оновив свої дані, і що ці дані не можуть бути отримані з інших доступних баз. Цей аспект викликає труднощі в реалізації, оскільки перевірка всіх доступних баз може бути складною і часозатратною.

Розбіжності та парадокси

Парадокс полягає в тому, що, за законом, військовозобов'язані повинні оновлювати свої дані, але на практиці штрафи часто накладаються без повної перевірки доступності цих даних в інших базах. Це може призводити до випадків, коли військовозобов'язаних штрафують за те, що вони фактично виконали свої обов'язки, але дані не були оновлені в одній з численних баз.