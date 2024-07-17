Як стягуватимуть штрафи ТЦК із чоловіків, які не мають доходів і майна
Військовозобов'язані громадяни, які не оновили дані у ТЦК про місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, як стягуватимуть штраф із чоловіків, які не працюють і не мають майна.
Як стягуватимуть штрафи ТЦК з чоловіків, які не мають грошей і роботи
За словами юриста, якщо людина офіційно не працевлаштована, то у цьому випадку може бути наступний алгоритм стягнення штрафів:
- ТЦК та СП, ймовірно, спочатку спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий у нього є
- якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного
- однак, якщо у військовозобов'язаного дійсно немає майна, з якого можна стягнути штраф, його, ймовірно, не зможуть притягти до відповідальності
Які є механізми для примусового стягнення штрафів
В Україні стягнення штрафів з осіб, які не мають грошей і офіційно не працюють, може здійснюватися кількома способами. Нижче наводимо механізми для примусового стягнення.
"Примусове виконання - виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності. Якщо боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів", - пояснює Франчук.
Арешт банківських рахунків - якщо у боржника є банківські рахунки, на них може бути накладено арешт, і кошти з них можуть бути стягнуті на користь держави.
Обмеження прав - за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон.
"Соціальні виплати - якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством", - каже юрист.
Громадські роботи - якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу.
"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності", - наголошує Франчук.
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