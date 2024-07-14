Чи будуть автоматично виписувати штрафи за неоновлення даних у ТЦК: відповідь Міноборони

В Україні не передбачено автоматичних штрафів для всіх, хто не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора Департаменту кадрової політики Міноборони України Марка Андрусяка.

Він нагадав, що 16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення військово-облікових даних. Таким чином влада хотіла встановити справедливий підхід до всіх громадян щодо виконання свого конституційного військового обов'язку.

Громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності - їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони наголосив, що його відомство не підтримує продовження термінів для оновлення військово-облікових даних. Для цього було достатньо часу.

У Андрусяка також поцікавилися, чи всім автоматично виписуватимуть штрафи за неоновлення даних.

"Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачено процедури автоматичного накладання штрафів", - відповів він.

При цьому чиновник уточнив, що штрафи можуть накласти протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його скоєння.