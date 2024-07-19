Штраф за необновление данных. Юрист рассказал, что может стать основанием для обжалования

До 16 июля военнообязанные граждане должны были обновить данные в ТЦК и СП, иначе им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Что нужно знать о штрафах за необновление данных

"В настоящее время в мобилизационном законодательстве Украины существуют определенные нечеткости по штрафам за неактуализацию данных военнообязанными", - говорит юрист.

По его словам, с одной стороны, статья 36 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" четко определяет, что военнообязанные обязаны обновлять свои данные в ТЦК и СП в течение 7 дней с момента смены места жительства, образования, семейного положения и т. д. За невыполнение этой обязанности предусмотрен штраф от 300 до 500 гривен.

С другой стороны, не все юристы согласны с тем, что ТЦК и СП имеют право штрафовать военнообязанных за неактуализацию данных, если не доказано, что данные недоступны из других источников. Их аргументы заключаются в том, что:

закон не четко определяет, какими способами ТЦК и СП должны проверять доступность данных о военнообязанных. Это может привести к произволу со стороны ТЦК и СП при наложении штрафов

не все данные о военнообязанных доступны ТЦК и СП. Например, информация о месте регистрации может быть недоступна, если человек снялся с регистрации с места жительства

штраф за неактуализацию данных является административным взысканием. А для наложения любого административного взыскания требуются доказательства вины. В этом случае ТЦК и СП должны доказать, что военнообязанный действительно не обновил свои данные и что эти данные невозможно получить из других источников

Как это действует на практике

"На практике ТЦК и СП действительно штрафуют военнообязанных за неактуализацию данных. Однако если военнообязанный не согласен с таким штрафом, он может его обжаловать в суде", - объясняет Франчук.

По его словам, что Верховный Суд Украины не давал четкого ответа на вопрос о том, имеют ли право ТЦК и СП штрафовать военнообязанных за неактуализацию данных без доказательств недоступности этих данных из других источников.

"Юридические аспекты мобилизационного законодательства в Украине могут быть сложными, и часто возникают разногласия между теорией и практикой. В частности, вопрос об обновлении данных военнообязанных и возможных штрафах за их невыполнение", - добавляет юрист.

Однако существует парадокс: штрафы могут налагаться только в том случае, если военнообязанный найден, а не за необновление данных в базах, к которым доступ имеет ТЦК.

Практика применения

На практике, чтобы наложить штраф, ТЦК или полиция должны иметь доказательства того, что военнообязанный не обновил свои данные и что эти данные не могут быть получены из других доступных баз. Этот аспект вызывает затруднения в реализации, поскольку проверка всех доступных баз может быть сложной и времязатратной.

Разногласия и парадоксы

"Парадокс заключается в том, что по закону военнообязанные должны обновлять свои данные, но на практике штрафы часто налагаются без полной проверки доступности этих данных в других базах. Это может приводить к случаям, когда военнообязанные штрафуют за то, что они фактически выполнили свои обязанности, но данные не были обновлены в одной из многочисленных баз", - говорит Франчук.