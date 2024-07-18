На замітку чоловікам. Які консульські послуги можна отримати навіть без військового квитка
Військовозобов'язані українці, які перебувають за кордоном, для отримання консульських послуг повинні надати свій військовий квиток. Втім, деякі послуги таки можна отримати навіть без цього документа.
РБК-Україна розпитало адвоката, заступника керуючого партнера адвокатського об'єднання "Актум" Наталію Коровіну, які послуги будуть доступні для військовозобов'язаних українців за кордоном навіть без військового квитка.
Що треба знати про обмеження у наданні консульських послуг
Українці, віком 18-60 років, за кордоном для отримання консульських послуг можуть надати військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).
"Паперовий документ можна було подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ", - пояснює адвокат.
Для певних категорій осіб є винятки при отриманні консульських послуг, а саме при:
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оформленні посвідчення особи на повернення в Україну
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вчиненні консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства
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вчиненні нотаріальних дій з питань оформлення спадщини
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вчиненні дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном
Додамо, що за словами міністра юстиції Дениса Малюська у подальшому обмеження будуть посилюватись: "окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись".
Які послуги є недоступними без військового квитка на території України
"Військові документи для чоловіків були необхідні завжди, це: військовий квиток, посвідчення про приписку до призивної дільниці т. з. "приписне", тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Зараз військово-обліковий документ - чи найголовніший документ для чоловіків, громадян України віком від 18 до 60 років", - розповідає адвокат.
Законодавство України передбачає певні обмеження для військовозобов'язаних громадян, які не мають ВОД.
Які послуги недоступні без військового квитка:
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неможливо змінити зареєстроване місце проживання (реєстрація/зняття з місця проживання)
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неможливо працевлаштуватись
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неможливо вступити до навчального закладу
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неможливо оформити інвалідність
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неможливо виїхати за межі України - з 17 липня 2024 року, за ЗУ, під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі відсутності військово-облікового документа, прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону на виїзд з України
"Також підставою для відмови для виїзду за кордон буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи у розшук Національною поліцією. У таких випадках на місце викликатимуть поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК та СП", - каже Коровіна.
Військовозобов’язані, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають мати у ВОД інформацію про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідку за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.
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