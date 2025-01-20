Штраф за куріння в громадських місцях: скільки доведеться заплатити порушникам

Куріння в громадських місцях може стати причиною неприємностей не лише для оточуючих, але й для гаманця самого курця. Закон чітко визначає, де саме курити заборонено, а також розмір штрафів за порушення цих правил.
Про це РБК-Україна дізналося у адвоката Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Андрія Бовкуна.
Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за куріння у заборонених місцях передбачено попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж порушення повториться протягом року після першого штрафу, сума зросте до 70-240 гривень.
Бовкун пояснює, що стаття 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів" визначає місця, де куріння категорично заборонено:
Окрім того, місцеві ради можуть встановлювати додаткові обмеження у конкретних населених пунктах.
Адвокат наголошує, що обмеження стосуються не лише традиційних сигарет. До переліку заборонених пристроїв і засобів для куріння входять:
Раніше РБК-Україна розповідало, куди звертатися українцям, якщо вони стали свідками порушення. Ми також писали, що в Україні посилили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Зокрема, Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.
Також ми розповідали, що у випадку, коли ваші сусіди курять у під’їзді, ви можете звертатися до поліції. Це можна зробити не лише у випадку, коли йдеться про куріння звичайних цигарок, а й – про електронні сигарети та вейпи.
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