Українцям назвали 12 місць, де точно не можна курити: перелік

В Україні діє заборона на куріння тютюнових виробів, е-сигарет, кальянів та електронних пристроїв для нагрівання тютюну в громадських місцях.

РБК-Україна розповідає із посиланням на Патрульну поліцію Києва , де саме заборонено палити.

У поліції зазначають, якщо ви стали свідком порушення, ви можете повідомити про це через сервіс Центру громадського здоров’я. Для цього достатньо перейти за посиланням: nosmoking.phc.org.ua .

На законодавчому рівні визначені місця громадського користування, де паління суворо заборонене. За таке порушення в Україні передбачені штрафи.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і вейпів у громадських місцях, зокрема у під'їздах житлових будинків, заборонено законом. Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушникам загрожують попередження, штраф від 51 до 170 гривень (3-10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). У разі повторного порушення протягом року, за яке особу вже було оштрафовано, сума штрафу збільшується до 170-340 гривень (10-20 неоподатковуваних мінімумів).

Також ми писали, що в Україні посилили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Зокрема, Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.

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