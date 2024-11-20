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Українцям назвали 12 місць, де точно не можна курити: перелік

Україна, Київ, Середа 20 листопада 2024 15:22
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Українцям назвали 12 місць, де точно не можна курити: перелік Фото: Куріння в громадських місцях (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні діє заборона на куріння тютюнових виробів, е-сигарет, кальянів та електронних пристроїв для нагрівання тютюну в громадських місцях.

РБК-Україна розповідає із посиланням на Патрульну поліцію Києва, де саме заборонено палити.

На законодавчому рівні визначені місця громадського користування, де паління суворо заборонене. За таке порушення в Україні передбачені штрафи.

Курити заборонено:

  • у ліфтах і таксофонах
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я
  • на дитячих майданчиках
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів
  • на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд
  • у під’їздах житлових будинків
  • у підземних переходах
  • у громадському транспорті
  • у закладах громадського харчування
  • у приміщеннях культурних закладів
  • у приміщеннях державних установ і органів влади
  • на зупинках громадського транспорту

У поліції зазначають, якщо ви стали свідком порушення, ви можете повідомити про це через сервіс Центру громадського здоров’я. Для цього достатньо перейти за посиланням: nosmoking.phc.org.ua.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і вейпів у громадських місцях, зокрема у під'їздах житлових будинків, заборонено законом. Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушникам загрожують попередження, штраф від 51 до 170 гривень (3-10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). У разі повторного порушення протягом року, за яке особу вже було оштрафовано, сума штрафу збільшується до 170-340 гривень (10-20 неоподатковуваних мінімумів).

Також ми писали, що в Україні посилили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Зокрема, Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.

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