Штрафи за кальян і не тільки. В Україні перевірять, як діє заборона на куріння у кафе

На що поширюється заборона і які штрафи передбачені, РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт Запорізької ОДА.

Держпродспоживслужба відновлює перевірки

Наприкінці липня набули повної чинності зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення". Зміни у законодавстві розширили повноваження Держпродспоживслужби в цій сфері, тому перевірки суб’єктів господарювання відновили.

Перелік місць, в яких заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, наведений в статті 13 цього закону. Заборона поширюється на такі приміщення та території:

закладів ресторанного господарства;

освіти;

охорони здоров’я;

фізичної культури та спорту;

органів державної влади;

підприємств;

установ;

організацій усіх форм власності.

"Раніше норми закону "Про рекламу" забороняли популяризацію тютюнових виробів лише частково. Тепер почала діяти повна заборона. Додалась повна заборона стимулювання продаж або спонсорства", – зазначив представник Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Денис Повищий.

За його словами, відтепер законодавство забороняє продаж ароматизованих електронних сигарет. Також це стосується рідин до них, які мають запах або смак. Підприємці мали рік для продажу залишків продукції, тепер вона поза законом.

Фото: Кальян у кафе (freepik.com)

Які штрафи передбачені за порушення закону

За порушення вимог антитютюнового законодавства передбачені штрафи:

до 20 тис. грн – за незаконне виготовлення, реалізацію та торгівлю ароматизованими тютюновими виробами, в разі повторного порушення – 50 тис. грн;

3 тис. грн – за розміщення кальяну, куріння чи використання тютюнових виробів у закладах ресторанного господарства, при повторному порушенні – 15 тисяч гривень;

1 тис. грн - для інших закладів, при повторному порушенні – 10 тис. грн;

30 тис. грн – за підтверджений факт реклами тютюнових виробів та 50 тис. грн – при повторному порушенні.

При виявленні таких порушень громадяни можуть звернутися зі скаргою через заявку на сайті Держпродспоживслужби.