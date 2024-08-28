Сусіди постійно курять у під'їзді? Кому скаржитись і які штрафи "світять" порушникам

РБК-Україна розпитало адвоката Анну Даніель - кандидата юридичних наук і керуючу адвокатського бюро "Анни Даніель" - що робити, якщо сусіди регулярно курять у під'їзді, а також як на практиці відбувається покарання за куріння в громадських місцях.

Кому скаржитись на куріння у під'їзді та як можуть покарати порушника

За словами експерта, якщо ваші сусіди постійно курять у під'їзді, ви маєте право викликати поліцію. Причому йдеться як про цигарки, так і про електронні сигарети (або вейпи).

Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, - тягне за собою:

або попередження

або накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що нині становить від 51 до 170 гривень)

При цьому повторне впродовж року вчинення такого ж порушення (за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню) тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 гривень).

Як на практиці карають за куріння в громадських місцях в Україні

Анна Даніель розповіла, що в Реєстрі судових рішень є насправді багато постанов щодо питання куріння в громадських місцях.

"Всі вони, переважно, визнають осіб винними у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175-1 КУпАП, однак завершуються застосуванням заходів впливу у виді попередження, догани й дуже рідко - штрафом", - зауважила вона.

Крім того, деякі справи закриваються на тлі відсутності складу правопорушення.

Як приклад адвокат навела справу №501/655/22, в якій Іллічівський міський суд Одеської області 4 квітня 2022 року постановив, що провадження має бути закрите, оскільки в протоколі про адміністративне правопорушення була зазначена лише адреса, де мало місце куріння особою - без зазначення місця з числа заборонених законом (що свідчить про відсутність події та складу адміністративного правопорушення).

"Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 247 КУпАП, провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення", - йдеться у документі.

Тим часом у справі №708/852/24 суддя Чигиринського районного суду Черкаської області 12 серпня 2024 року постановив визнати особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення (через куріння на зупинці громадського транспорту в місті Чигирині) та застосувати щодо неї захід впливу у виді попередження.

"У судовому засіданні в присутності законного представника провину визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що дійсно палив сигарету на зупинці громадського транспорту, бо не знав, що цього робити не можна. На даний час він зробив для себе відповідні висновки й більше такого не повториться", - уточнюється в документі.

Постановою від 20 серпня 2024 року (у справі №599/1821/24) суддя Зборівського районного суду Тернопільської області (розглянувши матеріали, які надійшли з відділення поліції щодо паління студентом електронної сигарети на зупинці громадського транспорту у місті Зборів), також вирішив застосувати захід впливу у вигляді попередження.

"Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, який раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, є неповнолітнім, у вчиненому розкаявся, суд вважає, що до нього слід застосувати захід впливу у виді попередження", - зазначається у документі.