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Штраф за курение в общественных местах: сколько придется заплатить нарушителям

Фото: Штраф за курение в общественных местах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Курение в общественных местах может стать причиной неприятностей не только для окружающих, но и для кошелька самого курильщика. Закон четко определяет, где именно курить запрещено, а также размер штрафов за нарушение этих правил.

Об этом РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Андрея Бовкуна.

В соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за курение в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 51 до 170 гривен. Если же нарушение повторится в течение года после первого штрафа, сумма возрастет до 70-240 гривен.

Где курить запрещено

Бовкун объясняет, что статья 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий" определяет места, где курение категорически запрещено:

  • в лифтах и таксофонах;
  • в учреждениях здравоохранения (и на их территории);
  • в учебных заведениях (и на их территории);
  • на территории спортивных и физкультурных объектов;
  • в кафе, ресторанах, барах;
  • в помещениях театров, кинотеатров, музеев;
  • в офисах, госучреждениях и органах местного самоуправления;
  • в гостиницах и общежитиях;
  • на детских площадках;
  • в подъездах многоэтажек;
  • в подземных переходах;
  • в общественном транспорте (включая такси);
  • на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта;
  • в аэропортах, кроме специально оборудованных для этого мест.

Кроме того, местные советы могут устанавливать дополнительные ограничения в конкретных населенных пунктах.

Что подпадает под запрет

Адвокат отмечает, что ограничения касаются не только традиционных сигарет. В перечень запрещенных устройств и средств для курения входят:

  • электронные сигареты;
  • устройства для нагревания табачных изделий (IQOS, Glo);
  • кальяны;
  • травяные смеси для курения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, куда обращаться украинцам, если они стали свидетелями нарушения. Мы также писали, что в Украине усилили контроль за соблюдением антитабачного законодательства. В частности, Госпродпотребслужба возобновила проверки субъектов хозяйствования.

Также мы рассказывали, что в случае, когда ваши соседи курят в подъезде, вы можете обращаться в полицию. Это можно сделать не только в случае, когда речь идет о курении обычных сигарет, но и – об электронных сигаретах и вейпах.

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ШтрафыКурение