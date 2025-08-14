Штраф і конфіскація: який багаж не пропустять через кордон з Україною

Митні органи України контролюють переміщення товарів через кордон. Деякі з них заборонені до ввезення, вивезення або транзиту, інші можна перевозити лише за наявності спеціальних дозволів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Державну митну службу України .

Товари, заборонені для переміщення

Ввезення заборонено:

зброя та боєприпаси;

наркотичні та психотропні речовини;

сильнодіючі отруйні, радіоактивні та вибухові речовини;

друковані та медійні матеріали, що пропагують війну, расизм, геноцид або підривають територіальну цілісність України; продукція порнографічного характеру;

товари, що порушують права інтелектуальної власності.

Вивезення заборонено:

зброя, боєприпаси та військове спорядження;

наркотики;

отруйні та вибухові речовини;

витвори мистецтва та культурні цінності (картини, скульптури, книги, музичні інструменти тощо);

анульовані цінні папери;

товари з порушенням прав інтелектуальної власності.

Транзит заборонено:

зброя, боєприпаси та військове спорядження;

літальні апарати, їх частини та обладнання;

верстати та машини для виготовлення зброї та боєприпасів;

наркотичні засоби;

радіоактивні, сильнодіючі отруйні та вибухові речовини;

інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю, життю людей або довкіллю.

Товари, обмежені для переміщення

Це товари, які можна перевозити лише за наявності дозволу від державних органів. Регулювання експорту, імпорту та транзиту таких товарів здійснює відповідна урядова комісія, а дозвіл на переміщення видає Міністерство економіки України.

Де знайти повний перелік

Для зручності громадян та бізнесу Державна митна служба України зібрала всі заборонені та обмежені товари в одному списку. Ознайомитись з ним можна, завантаживши відповідні файли на офіційному сайті.

Квоти на товари

Також діють квоти на імпорт деяких товарів до України, які можуть бути вичерпані. За цим посиланням ви зможете знайти інформацію про об'єм та поточний залишок тарифних квот при імпорті товарів з окремих країн.

Як карають за порушення митних правил

За порушення митних правил можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

попередження;

штраф;

конфіскація - конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів тощо.

Кримінальна відповідальність передбачена за важкі порушення: наприклад, перевезення наркотиків чи зброї. Тоді порушнику загрожує позбавлення волі.