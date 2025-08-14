Штраф и конфискация: какой багаж не пропустят через границу с Украиной

Таможенные органы Украины контролируют перемещение товаров через границу. Некоторые из них запрещены к ввозу, вывозу или транзиту, другие можно перевозить только при наличии специальных разрешений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины .

Товары, запрещенные для перемещения

Ввоз запрещен:

оружие и боеприпасы;

наркотические и психотропные вещества;

сильнодействующие ядовитые, радиоактивные и взрывчатые вещества;

печатные и медийные материалы, пропагандирующие войну, расизм, геноцид или подрывающие территориальную целостность Украины; продукция порнографического характера;

товары, нарушающие права интеллектуальной собственности.

Вывоз запрещен:

оружие, боеприпасы и военное снаряжение;

наркотики;

ядовитые и взрывчатые вещества;

произведения искусства и культурные ценности (картины, скульптуры, книги, музыкальные инструменты и т.д.);

аннулированные ценные бумаги;

товары с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Транзит запрещен:

оружие, боеприпасы и военное снаряжение;

летательные аппараты, их части и оборудование;

станки и машины для изготовления оружия и боеприпасов;

наркотические средства;

радиоактивные, сильнодействующие ядовитые и взрывчатые вещества;

другие предметы, которые могут нанести вред здоровью, жизни людей или окружающей среде.

Товары, ограниченные для перемещения

Это товары, которые можно перевозить только при наличии разрешения от государственных органов. Регулирование экспорта, импорта и транзита таких товаров осуществляет соответствующая правительственная комиссия, а разрешение на перемещение выдает Министерство экономики Украины.

Где найти полный перечень

Для удобства граждан и бизнеса Государственная таможенная служба Украины собрала все запрещенные и ограниченные товары в одном списке. Ознакомиться с ним можно, загрузив соответствующие файлы на официальном сайте.

Квоты на товары

Также действуют квоты на импорт некоторых товаров в Украину, которые могут быть исчерпаны. По этой ссылке вы сможете найти информацию об объеме и текущем остатке тарифных квот при импорте товаров из отдельных стран.

Как наказывают за нарушение таможенных правил

За нарушение таможенных правил могут применяться следующие административные взыскания:

предупреждение;

штраф;

конфискация - конфискация товаров, транспортных средств коммерческого назначения - непосредственных предметов нарушения таможенных правил, товаров и т.д.

Уголовная ответственность предусмотрена за тяжелые нарушения: например, перевозку наркотиков или оружия. Тогда нарушителю грозит лишение свободы.