Штраф 51 тисяча гривень та конфіскація авто: за що водіїв в Україні карають найсуворіше

Головне: Найвищий штраф в Україні: За систематичне керування авто у стані сп'яніння водієві загрожує штраф 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років та повна конфіскація автомобіля.

За систематичне керування авто у стані сп'яніння водієві загрожує штраф 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років та повна конфіскація автомобіля. Пастка для позбавлених прав: Повторне керування авто без прав протягом року карається жорстким штрафом у 40 800 гривень та забороною сідати за кермо на строк від 5 до 7 років.

Повторне керування авто без прав протягом року карається жорстким штрафом у 40 800 гривень та забороною сідати за кермо на строк від 5 до 7 років. Хитрість з алкоголем після ДТП: Вживання алкоголю або наркотиків одразу після аварії чи зупинки поліцією прирівнюється до п'яної їзди. Штраф становить 34 000 гривень із позбавленням прав на 3 роки.

Вживання алкоголю або наркотиків одразу після аварії чи зупинки поліцією прирівнюється до п'яної їзди. Штраф становить 34 000 гривень із позбавленням прав на 3 роки. Ігнорування рішень суду: Якщо водія вже позбавили прав, але він знову сів за кермо, сума стягнення складе 20 400 гривень.

Якщо водія вже позбавили прав, але він знову сів за кермо, сума стягнення складе 20 400 гривень. Пріоритети держави: Закон карає найсуворіше саме за ті дії, що несуть пряму загрозу життю людей.

Який штраф є найбільшим в Україні

Найсуворіше адміністративне покарання для водіїв передбачене за систематичне керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Якщо водій двічі протягом року вже притягувався до відповідальності за ст. 130 КУпАП і знову сідає за кермо у стані сп'яніння або відмовляється від проходження огляду, йому загрожує штраф у розмірі 51 000 гривень, позбавлення права керування транспортними засобами строком на 10 років та конфіскація транспортного засобу, якщо він належить порушнику.

Саме ця санкція є найбільшою серед адміністративних стягнень для водіїв в Україні.

Штраф понад 40 тисяч гривень

Друге місце серед найбільших штрафів займає повторне протягом року керування автомобілем без права керування. Йдеться про випадки, коли людина взагалі не отримувала посвідчення водія або була позбавлена його раніше.

За повторне порушення передбачений штраф у розмірі 40 800 гривень. Додатково водія можуть позбавити права керування на строк від п'яти до семи років.

За словами адвоката, багато українців помилково вважають таке порушення незначним, хоча закон прирівнює його до найбільш серйозних загроз безпеці дорожнього руху.

Штрафи за вживання алкоголю

Ще два порушення караються штрафом у 34 тисячі гривень.

Перше - повторне керування транспортним засобом у стані сп'яніння протягом року.

Друге - вживання алкоголю або наркотичних речовин після дорожньо-транспортної пригоди чи після зупинки автомобіля поліцейськими до проведення офіційного медичного огляду.

Як пояснює Ганна Рябуха, така норма існує для того, щоб водії не могли уникнути відповідальності, виправдовуючи позитивний результат тесту тим, що вживали алкоголь уже після зупинки або аварії.

В обох випадках водій також ризикує втратити право керування транспортними засобами на три роки.

Штраф понад 20 тисяч гривень

Окрема відповідальність передбачена для водіїв, яких уже позбавили права керування, але вони все одно продовжують їздити за кермом. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 20 400 гривень.

Фактично законодавство демонструє жорсткий підхід до виконання судових рішень і не допускає повторного порушення встановлених обмежень.

Чому штрафи за сп'яніння набагато більші за штрафи за швидкість

Для порівняння, за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год водій сплатить 1700 гривень.

Таким чином, найбільші штрафи в Україні у 20-30 разів перевищують покарання за типові порушення правил дорожнього руху.

Як зазначає адвокат, держава найсуворіше карає саме ті дії, які створюють найбільшу загрозу життю та здоров'ю інших учасників дорожнього руху. Насамперед це керування автомобілем у стані сп'яніння, відмова від проходження перевірки та ігнорування рішень суду.