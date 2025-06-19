Штраф до 25 тисяч? Чи карають 17-річних хлопців за порушення військового обліку

Чи можуть штрафувати 17-річних хлопців

Відповідно до статті 14 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку, зобов'язані стати на військовий облік у період із 1 січня до 31 липня того року, коли їм виповнюється 17 років.

"Цей строк є єдиним для всіх і не залежить від місяця народження особи. Наприклад, якщо особа народилася в жовтні 2008 року, вона має зареєструватися на військовому обліку не пізніше 31 липня 2025 року", - уточнила адвокат.

Водночас вона нагадала, що згідно зі статтею 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент вчинення правопорушення досягли 16-річного віку.

"Тобто так, на 17-річних хлопців може бути накладене стягнення за порушення правил військового обліку, зокрема, щодо не постановки на облік", - повідомила експерт.

Чи траплялись в Україні подібні випадки

Воронкова зауважила: "стосовно того, чи були випадки, коли осіб притягали до відповідальності за те, що вони не стали на облік, то достеменно відповісти складно".

"Бо такі постанови виносять ТЦК та СП і ми можемо дізнатись про те, чи вони існують, тільки якщо їх оскаржено", - пояснила вона.

За словами адвоката, наразі - по швидкому пошуку в Єдиному державному реєстрі судових рішень - знайшлось два судових рішення з даного питання.

Одним оскаржувану постанову про притягнення до адміністративної відповідальності скасували, а іншим - залишили без змін.

"Але треба розуміти, що постанови за порушення 17-річними хлопцями вимог щодо постановлення на облік можуть бути складені й через деякий час, коли буде виявлено, що хтось своєчасно не став на облік", - додала фахівець.

Вона уточнила, що у тих рішеннях, які вдалось знайти, "порушення відбулись ще з 2018 та 2019 років".

"Тут, авжеж, виникає питання щодо строків накладення стягнення. Але це вже питання конкретної справи окремо", - визнала Воронкова.

Як стати на облік 17-річним українцям

Для постановки на військовий облік громадяни України можуть:

або звернутися особисто до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП); або скористатися мобільним застосунком "Резерв+".

"Ці способи доступні як в Україні, так і тим, хто за кордоном", - уточнила експерт.

Крім того, додатково для тих, хто живе поза межами України, існує можливість реєстрації через консульські установи.

Під час особистої явки до ТЦК та СП, особа повинна подати заяву про взяття на військовий облік, а також надати такі документи: