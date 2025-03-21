Процес взяття на військовий облік українців за кордоном хочуть спростити. Кабінет міністрів розгляне зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю керівника Офісу президента України Ірину Верещук в Telegram.

"На розгляд уряду внесено проєкт змін до Постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном", - зазначила вона.

Як пояснила Верещук, це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч громадян, які перебувають за межами України.

Вона уточнила, що над напрацюваннями нормативних змін працювали Державна міграційна служба, Міноборони та Секретаріат Кабміну.