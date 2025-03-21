Взяття на військовий облік українців за кордоном хочуть спростити
Процес взяття на військовий облік українців за кордоном хочуть спростити. Кабінет міністрів розгляне зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю керівника Офісу президента України Ірину Верещук в Telegram.
"На розгляд уряду внесено проєкт змін до Постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном", - зазначила вона.
Як пояснила Верещук, це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч громадян, які перебувають за межами України.
Вона уточнила, що над напрацюваннями нормативних змін працювали Державна міграційна служба, Міноборони та Секретаріат Кабміну.
Українці за кордоном
Варто зазначити, що через російське вторгнення мільйони українців були вимушені виїхати за кордон. Найбільше українських біженців перебуває в країнах ЄС.
У 2024 році в Україні було створене Міністерство національної єдності, яке очолив Олексій Чернишов. Робота відомства направлена на підтримку українців за кордоном та повернення громадян в Україну.
За оцінками Чернишова, поза межами країни можуть перебувати від 25 до 30 млн українців. Йдеться і про тих, хто емігрував до повномасштабної війни.
Міністр національної єдності також зазначав, що Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу в "оборонці" з бронюванням від мобілізації.
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