Вступ-2025: чому без військового квитка юнаків не зарахують до вишу

З 2025 року всі юнаки від 17 років при вступі до вишів мають надати військово-обліковий документ. Без нього - жодного зарахування. Але є винятки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua .

Міністерство освіти зобов’язує юнаків надати військово-обліковий документ до моменту зарахування у виш або фаховий коледж. Вимога діє з 2025 року та закріплена в офіційних умовах прийому.

Без військово-облікового документа зарахування неможливе. Подача цього документа стала частиною процедури вступу, тож його відсутність може означати втрату місця.

Який документ приймається

Військово-обліковий документ може бути:

паперовий варіант (для документів, виданих до 11 квітня 2024 року):

- військовий квиток,

- тимчасове посвідчення військовозобов’язаного,

- посвідчення про приписку;

- військовий квиток, - тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, - посвідчення про приписку; електронна форма:

- формується через застосунок "Резерв+",

- містить QR-код, обов’язковий для чинності,

- дійсний 1 рік з дати формування,

- може бути роздрукований (але QR-код має зчитуватись).

Як отримати електронний документ

Щоб отримати документ потрібно:

пройти електронну ідентифікацію у "Резерв+";

згенерувати PDF з QR-кодом;

за потреби – роздрукувати.

Також документ можна отримати через ЦНАП за зверненням або через кабінет на порталі "Дія".

Якщо юнак ще не на обліку

У 17 років юнаки зобов’язані стати на військовий облік у ТЦК, але часто цього робити не потрібно особисто:

якщо оформлюється паспорт - дані автоматично потрапляють у реєстр "Оберіг";

якщо юнак за кордоном - при зверненні до консульства його ставлять на облік через "Трембіту";

Коли й куди подавати

Конкретні строки подачі встановлює кожен виш окремо у Правилах прийому. Можливе одноразове відтермінування для вступників:

з ТОТ

з територій бойових дій

з-за кордону

Важливо пам’ятати, що навіть якщо у вступника є дійсний паперовий документ, деякі виші можуть вимагати саме електронну версію. Якщо документ ще не готовий (наприклад, триває медобстеження), можна подати письмове зобов’язання надати його пізніше.

Військово-обліковий документ - обов’язковий елемент вступу у 2025 році. Подбай про нього заздалегідь, особливо якщо тобі вже виповнилось 17 років.