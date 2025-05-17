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Вступ-2025: чому без військового квитка юнаків не зарахують до вишу

Субота 17 травня 2025 06:40
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Вступ-2025: чому без військового квитка юнаків не зарахують до вишу Фото: Які документи потрібні юнакам для вступу до вишу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 2025 року всі юнаки від 17 років при вступі до вишів мають надати військово-обліковий документ. Без нього - жодного зарахування. Але є винятки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.

Міністерство освіти зобов’язує юнаків надати військово-обліковий документ до моменту зарахування у виш або фаховий коледж. Вимога діє з 2025 року та закріплена в офіційних умовах прийому.

Без військово-облікового документа зарахування неможливе. Подача цього документа стала частиною процедури вступу, тож його відсутність може означати втрату місця.

Який документ приймається

Військово-обліковий документ може бути:

  • паперовий варіант (для документів, виданих до 11 квітня 2024 року):
    - військовий квиток,
    - тимчасове посвідчення військовозобов’язаного,
    - посвідчення про приписку;
  • електронна форма:
    - формується через застосунок "Резерв+",
    - містить QR-код, обов’язковий для чинності,
    - дійсний 1 рік з дати формування,
    - може бути роздрукований (але QR-код має зчитуватись).

Як отримати електронний документ

Щоб отримати документ потрібно:

  • пройти електронну ідентифікацію у "Резерв+";
  • згенерувати PDF з QR-кодом;
  • за потреби – роздрукувати.

Також документ можна отримати через ЦНАП за зверненням або через кабінет на порталі "Дія".

Якщо юнак ще не на обліку

У 17 років юнаки зобов’язані стати на військовий облік у ТЦК, але часто цього робити не потрібно особисто:

  • якщо оформлюється паспорт - дані автоматично потрапляють у реєстр "Оберіг";
  • якщо юнак за кордоном - при зверненні до консульства його ставлять на облік через "Трембіту";

Коли й куди подавати

Конкретні строки подачі встановлює кожен виш окремо у Правилах прийому. Можливе одноразове відтермінування для вступників:

  • з ТОТ
  • з територій бойових дій
  • з-за кордону

Важливо пам’ятати, що навіть якщо у вступника є дійсний паперовий документ, деякі виші можуть вимагати саме електронну версію. Якщо документ ще не готовий (наприклад, триває медобстеження), можна подати письмове зобов’язання надати його пізніше.

Військово-обліковий документ - обов’язковий елемент вступу у 2025 році. Подбай про нього заздалегідь, особливо якщо тобі вже виповнилось 17 років.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році абітурієнтам на бакалаврат потрібно буде подати результати НМТ (не нижче 100 балів), зокрема можна використати сертифікати 2022-2024 років. Подання заяв розпочнеться 19 липня, а зарахування на бюджет завершиться до 11 серпня.

Для вступу на магістратуру, як і раніше, потрібні ЄВІ (логіка та іноземна мова) і ЄФВВ (фаховий іспит). Перелік спеціальностей з обов’язковим ЄФВВ розширено, додано нові тести - "Мовознавство" та "Історія мистецтва". Реєстрація на іспити триває з 2 до 23 травня.

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