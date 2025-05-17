Вступ-2025: чому без військового квитка юнаків не зарахують до вишу
З 2025 року всі юнаки від 17 років при вступі до вишів мають надати військово-обліковий документ. Без нього - жодного зарахування. Але є винятки.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.
Міністерство освіти зобов’язує юнаків надати військово-обліковий документ до моменту зарахування у виш або фаховий коледж. Вимога діє з 2025 року та закріплена в офіційних умовах прийому.
Без військово-облікового документа зарахування неможливе. Подача цього документа стала частиною процедури вступу, тож його відсутність може означати втрату місця.
Який документ приймається
Військово-обліковий документ може бути:
- паперовий варіант (для документів, виданих до 11 квітня 2024 року):
- військовий квиток,
- тимчасове посвідчення військовозобов’язаного,
- посвідчення про приписку;
- електронна форма:
- формується через застосунок "Резерв+",
- містить QR-код, обов’язковий для чинності,
- дійсний 1 рік з дати формування,
- може бути роздрукований (але QR-код має зчитуватись).
Як отримати електронний документ
Щоб отримати документ потрібно:
- пройти електронну ідентифікацію у "Резерв+";
- згенерувати PDF з QR-кодом;
- за потреби – роздрукувати.
Також документ можна отримати через ЦНАП за зверненням або через кабінет на порталі "Дія".
Якщо юнак ще не на обліку
У 17 років юнаки зобов’язані стати на військовий облік у ТЦК, але часто цього робити не потрібно особисто:
- якщо оформлюється паспорт - дані автоматично потрапляють у реєстр "Оберіг";
- якщо юнак за кордоном - при зверненні до консульства його ставлять на облік через "Трембіту";
Коли й куди подавати
Конкретні строки подачі встановлює кожен виш окремо у Правилах прийому. Можливе одноразове відтермінування для вступників:
- з ТОТ
- з територій бойових дій
- з-за кордону
Важливо пам’ятати, що навіть якщо у вступника є дійсний паперовий документ, деякі виші можуть вимагати саме електронну версію. Якщо документ ще не готовий (наприклад, триває медобстеження), можна подати письмове зобов’язання надати його пізніше.
Військово-обліковий документ - обов’язковий елемент вступу у 2025 році. Подбай про нього заздалегідь, особливо якщо тобі вже виповнилось 17 років.
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