Штормовий вітер і сильні опади: де в Україні погода завтра різко погіршиться й чому

Завтра у багатьох областях України прогнозують негоду (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вже завтра, 18 лютого, погода у багатьох областях України різко погіршиться. Людям радять готуватись до сильних опадів і небезпечного рвучкого вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури

Де в Україні погода може бути найскладніша

Згідно з інформацією експерта, завтра до України "знову скаче південний циклон".

"Цього разу його траекторія пролягатиме трохи південніше, тому захід та північ 18-го лютого він зачепить, але, сподіваюсь, не надто сильними опадами", - зауважила Діденко.

Вона додала, що там завтра в будь-якому разі очікуються:

  • сніг;
  • ожеледиця;
  • рвучкий вітер.

Тим часом найскладніша погода, за словами синоптика, може бути у центральній частині України. Там ймовірні:

  • сніг;
  • мокрий сніг;
  • дощ;
  • налипання мокрого снігу;
  • ожеледь;
  • сильний північно-східний вітер.

"У східних областях також буде складна погода, проте переважно дощ", - поділилась спеціаліст.

У південній частині України - дощі (в Одеській області - з мокрим снігом).

"Штормовий вітер, сильні опади", - наголосила Діденко.

В яких областях вночі буде найхолодніше

Виходячи з прогнозу синоптика, температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в цілому близько 5-9 градусів морозу.

Найхолодніше буде при цьому у північних областях - від 10 до 15 градусів нижче нуля.

Тим часом температура повітря завтра вдень може бути:

  • в середньому по Україні - близько 2-7 градусів морозу;
  • на півдні, південному сході та на Закарпатті - від 0 до 3 градусів тепла;
  • у Криму - близько 5-10 градусів вище нуля.

У Києві очікується сніг "скоріше вже ввечері в середу". На дорогах - ожеледиця.

Температура повітря:

  • найближчої ночі - близько 12 градусів морозу;
  • завтра вдень - 8 градусів нижче нуля.

Чого чекати від погоди в Україні пізніше

Насамкінець Діденко повідомила, що "найближчим часом ще побудуть коливання слабших-помірних морозів".

При цьому "стійкіше потепління до відлиги і до "плюсів" очікується в Україні, за її словами, з 22-23 лютого.

"Цю непросту метеорологічну ситуацію треба і можна витримати... Все це тимчасове... А пори року, включно з весною - завжди", - підсумувала фахівець.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді зимова погода впливає на якість повітря.

Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти, щоб уберегти життя у випадку, якщо людина провалась під лід.

Читайте також про неочевидну небезпеку під час відлиги.

