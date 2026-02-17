Штормовий вітер і сильні опади: де в Україні погода завтра різко погіршиться й чому

Вже завтра, 18 лютого, погода у багатьох областях України різко погіршиться. Людям радять готуватись до сильних опадів і небезпечного рвучкого вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра до України "знову скаче південний циклон".
"Цього разу його траекторія пролягатиме трохи південніше, тому захід та північ 18-го лютого він зачепить, але, сподіваюсь, не надто сильними опадами", - зауважила Діденко.
Вона додала, що там завтра в будь-якому разі очікуються:
Тим часом найскладніша погода, за словами синоптика, може бути у центральній частині України. Там ймовірні:
"У східних областях також буде складна погода, проте переважно дощ", - поділилась спеціаліст.
У південній частині України - дощі (в Одеській області - з мокрим снігом).
"Штормовий вітер, сильні опади", - наголосила Діденко.
Виходячи з прогнозу синоптика, температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в цілому близько 5-9 градусів морозу.
Найхолодніше буде при цьому у північних областях - від 10 до 15 градусів нижче нуля.
Тим часом температура повітря завтра вдень може бути:
У Києві очікується сніг "скоріше вже ввечері в середу". На дорогах - ожеледиця.
Температура повітря:
Насамкінець Діденко повідомила, що "найближчим часом ще побудуть коливання слабших-помірних морозів".
При цьому "стійкіше потепління до відлиги і до "плюсів" очікується в Україні, за її словами, з 22-23 лютого.
"Цю непросту метеорологічну ситуацію треба і можна витримати... Все це тимчасове... А пори року, включно з весною - завжди", - підсумувала фахівець.
