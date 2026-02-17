Штормовий вітер і сильні опади: де в Україні погода завтра різко погіршиться й чому

Де в Україні погода може бути найскладніша

Згідно з інформацією експерта, завтра до України "знову скаче південний циклон".

"Цього разу його траекторія пролягатиме трохи південніше, тому захід та північ 18-го лютого він зачепить, але, сподіваюсь, не надто сильними опадами", - зауважила Діденко.

Вона додала, що там завтра в будь-якому разі очікуються:

сніг;

ожеледиця;

рвучкий вітер.

Тим часом найскладніша погода, за словами синоптика, може бути у центральній частині України. Там ймовірні:

сніг;

мокрий сніг;

дощ;

налипання мокрого снігу;

ожеледь;

сильний північно-східний вітер.

"У східних областях також буде складна погода, проте переважно дощ", - поділилась спеціаліст.

У південній частині України - дощі (в Одеській області - з мокрим снігом).

"Штормовий вітер, сильні опади", - наголосила Діденко.

В яких областях вночі буде найхолодніше

Виходячи з прогнозу синоптика, температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в цілому близько 5-9 градусів морозу.

Найхолодніше буде при цьому у північних областях - від 10 до 15 градусів нижче нуля.

Тим часом температура повітря завтра вдень може бути:

в середньому по Україні - близько 2-7 градусів морозу;

на півдні, південному сході та на Закарпатті - від 0 до 3 градусів тепла;

у Криму - близько 5-10 градусів вище нуля.

У Києві очікується сніг "скоріше вже ввечері в середу". На дорогах - ожеледиця.

Температура повітря:

найближчої ночі - близько 12 градусів морозу;

завтра вдень - 8 градусів нижче нуля.

Чого чекати від погоди в Україні пізніше

Насамкінець Діденко повідомила, що "найближчим часом ще побудуть коливання слабших-помірних морозів".

При цьому "стійкіше потепління до відлиги і до "плюсів" очікується в Україні, за її словами, з 22-23 лютого.

"Цю непросту метеорологічну ситуацію треба і можна витримати... Все це тимчасове... А пори року, включно з весною - завжди", - підсумувала фахівець.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)