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Шторм виніс морську міну на узбережжя Одещини: у ВМС показали відео ліквідації

Фото: військові підірвали морську міну у Одеській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Днями під час шторму на узбережжя Одеської області винесло морську міну, бійці ВМС ЗСУ провели її контрольований підрив.

  • Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських сил ЗСУ.

"Небезпечну знахідку прибило хвилями до узбережжя Одещини. Після її виявлення військовослужбовцями ВМС ЗС України було здійснено заходи з деактивації, транспортування у безпечне місце та знищення шляхом контрольованого підриву", - зазначили у прес-службі ВМС.

Що робити при виявленні морських мін

У Військово-Морських силах дали поради у разі виявлення морських мін:

  • Не наближайтеся до підозрілих об'єктів, особливо схожих на міни чи інші боєприпаси.
  • Негайно повідомляйте про знахідку представників ЗСУ, ДСНС або поліції.
  • Утримуйтесь від відвідування необстежених ділянок узбережжя, особливо після штормів.
  • Не намагайтеся самостійно пересувати або знешкоджувати підозрілі предмети.

Розмінування Чорного моря

З початком повномасштабного вторгнення Україна та Росія активно використовували морські міни для захисту свого узбережжя від кораблів та висадки десанту.

Так, минулого тижня у Коблево Миколаївської області поблизу берега детонувала морська міна. В результаті вибуху відомо про одного пораненого.

Також повідомлялось, що в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів. Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від берега.

З метою боротьби з морськими мінами Румунія, Болгарія і Туреччина створили спільну оперативну групу для знешкодження мін у Чорному морі. Це стало необхідним після того, як унаслідок бойових дій у регіоні стали з'являтися небезпечні об'єкти на морській поверхні, які загрожують судноплавству у регіоні.

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