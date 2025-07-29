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Шторм вынес морскую мину на побережье Одесской области: в ВМС показали видео ликвидации

Фото: военные взорвали морскую мину в Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На днях во время шторма на побережье Одесской области вынесло морскую мину, бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.

"Опасную находку прибило волнами к побережью Одесской области. После ее обнаружения военнослужащими ВМС ВС Украины были осуществлены мероприятия по деактивации, транспортировке в безопасное место и уничтожению путем контролируемого подрыва", - отметили в пресс-службе ВМС.

Что делать при обнаружении морских мин

В Военно-Морских силах дали советы в случае обнаружения морских мин:

  • Не приближайтесь к подозрительным объектам, особенно похожим на мины или другие боеприпасы.
  • Немедленно сообщайте о находке представителям ВСУ, ГСЧС или полиции.
  • Воздержитесь от посещения необследованных участков побережья, особенно после штормов.
  • Не пытайтесь самостоятельно передвигать или обезвреживать подозрительные предметы.

 

Разминирование Черного моря

С началом полномасштабного вторжения Украина и Россия активно использовали морские мины для защиты своего побережья от кораблей и высадки десанта.

Так, на прошлой неделе в Коблево Николаевской области вблизи берега детонировала морская мина. В результате взрыва известно об одном раненом.

Также сообщалось, что в Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую прибило к одному из пляжей. На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от берега.

С целью борьбы с морскими минами Румыния, Болгария и Турция создали совместную оперативную группу для обезвреживания мин в Черном море. Это стало необходимым после того, как в результате боевых действий в регионе стали появляться опасные объекты на морской поверхности, которые угрожают судоходству в регионе.

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